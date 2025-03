Entrega de 15 novos ônibus reforça modernização da frota de transporte público em São Bernardo

A cidade de São Bernardo registrou nesta segunda-feira (17) novo avanço na modernização do transporte público com a entrega de 15 novos ônibus municipais, garantindo mais eficiência, segurança e conforto para os passageiros. A iniciativa faz parte do compromisso de renovação da frota, que prevê a chegada de 100 novos veículos até o final de 2025, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade do serviço prestado à população. A entrega oficial dos coletivos ocorreu no Terminal de Passagem, na Estrada dos Alvarengas, reunindo representantes do Executivo, vereadores e a imprensa.

Os novos ônibus contam com tecnologia de ponta, incluindo ar-condicionado, tomadas USB, janelas com vidros fumê para maior proteção solar e câmeras de monitoramento 24 horas. Os veículos vão reforçar a operação da Linha 08, que interliga o bairro Jardim Santo Ignácio (região do Independência) ao Parque Selecta (Montanhão), reduzindo o tempo de espera e aprimorando a experiência dos passageiros.

Durante o evento, o prefeito Marcelo Lima destacou a importância da renovação da frota para a melhoria do transporte público. “Estamos entregando ônibus modernos e equipados com o que há de melhor no mercado para oferecer um transporte mais confortável, acessível e eficiente. Nossa meta é seguir ampliando a frota, garantindo que São Bernardo tenha um serviço de qualidade para atender a população. Até o final do ano, chegaremos a mais de 100 novos ônibus, fruto de uma gestão comprometida com as reais necessidades dos cidadãos”, afirmou o chefe do Executivo.

Expanção

A renovação da frota municipal segue um planejamento estratégico, que inclui a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos e tecnológicos. Além dos 15 ônibus já entregues nesta segunda-feira, outros 20 novos veículos estão previstos no mês de abril, como parte do compromisso firmado para os primeiros 100 dias da atual gestão.

O secretário de Concessões e Parcerias de São Bernardo, Toninho Tavares, ressaltou a parceria contínua com a BR7 Mobilidade para atender a demanda dos munícipes. “Nosso objetivo é tornar o transporte público cada vez mais eficiente. Temos trabalhado em conjunto com a BR7 para reduzir o tempo de espera e oferecer um serviço de qualidade em todas as regiões da cidade”, destacou.

Os 15 ônibus recém-chegados já estão em circulação na Linha 08, mas estudos estão em andamento para a criação de novas linhas e ajustes em trajetos, garantindo maior fluidez ao transporte coletivo.

Investimento na mobilidade

Além da renovação da frota, a Prefeitura de São Bernardo tem colocado em prática diversas iniciativas para melhorar o transporte público e a mobilidade urbana como um todo.

Dentro do cronograma de modernização, está prevista a instalação de 52 novos abrigos até o dia 9 de junho, com um total de 31 pontos beneficiados até esta data e expansão gradual ao longo do ano. Os novos abrigos contam com um layout moderno, espaço acessível para Pessoas com Deficiência (PCDs), painel informativo sobre linhas e QR Code para acesso rápido ao aplicativo de atualização dos horários de ônibus. Além disso, dez destes pontos contarão com o Mupi (Mobiliário Urbano Para Informação) de informações e publicidade.

O município deu início à implantação de internet gratuita em dez pontos de ônibus estratégicos da cidade, com planejamento para expandir a cobertura gradualmente para outras localidades. Além disso, já foi iniciado um estudo para otimização das linhas, onde técnicos da Prefeitura estão conduzindo estratégias para tornar o sistema de transporte mais ágil, garantindo eficiência, pontualidade e segurança para os passageiros.