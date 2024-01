Entre sucessos e polêmicas, Luisa Sonza lota agenda de shows para o Carnaval 2024

Após um ano de destaques na mídia, sucesso nos palcos e nas plataformas de streams, Luisa Sonza se prepara para uma verdadeira maratona no Carnaval 2024. A cantora se apresenta no dia 10 de fevereiro em Recife-PE, dia 11 em Santa Rita do Sapucaí-MG, dia 12 no OBA Festival, em São José do Rio Preto-SP, e no dia 13 encerra o Carnaval no Rio de Janeiro-RJ.

Em Rio Preto, Luisa faz sua estreia no palco do OBA Festival, maior Carnaval de São Paulo que reúne multidões há mais de 15 anos e que, em 2024, trará atrações como Léo Santana, Gusttavo Lima, ALOK, Banda EVA, Monobloco, Jammil, Tomate, Dennis DJ, Batom na Cueca, MC Hariel e MC Ryan, Homem de Lata, entre outros.

A cantora promete um mega espetáculo pensado especialmente para ocasião e deve apresentar grandes sucessos da carreira como “A Dona Aranha”, “Modo Turbo”, “Anaconda”, “Boa Menina”, entre outros, e novidades do seu último álbum “Escândalo Íntimo”, que traz canções já consagradas pelo público como “Campo de Morango”.

O OBA Festival será realizado de 10 a 13 de fevereiro, no Recinto de Exposições do Rio Preto. Além das atrações musicais, o festival contará ainda com diversas experiências como Roda Gigante, Balão, Tenda Universitária e a Praia Artificial, além da tradicional Tirolesa.

Os convites já estão à venda pelos sites www.guicheweb.com.br/oba e www.obafestival.com.br. São três opções de ingresso: Pista; Camarote OBA e Camarote Premium Café de La Musique.