Entre roubos e furtos, Ribeirão Pires tem alta em um único tipo de delito

Seguindo o levantamento de dados referentes a furtos e roubos no ABC Paulista, dois delitos que tiram o sossego da população, o ABCdoABC continua apurando os números desses crimes junto ao site da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo e, desta vez, as estatísticas são do município de Ribeirão Pires.

A Estância Turística de Ribeirão Pires apresentou queda em três indicadores, aumento nos crimes de furtos outros e estabilidade no delito de roubo de cargas.

Desse modo, no delito de furtos de veículos, a cidade registrou dez casos em dezembro de 2024, enquanto em janeiro de 2025 foram anotados oito ocorrências, uma redução de 20%.

Ainda na tendência de queda, aparecem os registros de roubo de veículos, em que as autoridades locais anotaram 12 ocorrências em dezembro de 2024 contra sete em janeiro de 2025, uma diminuição de aproximadamente 41,7% nesse índice.

E o último item que apresentou queda na Estância Turística foram os delitos de roubos outros, que em dezembro de 2024 assinalou 18 casos e, em janeiro de 2025 foram registradas 14 ocorrências, uma retração de cerca de 22,3%.

Não houve registrados na comparação entre dezembro e janeiro

Um dos delitos analisados no site da SSP-SP é o de roubo de cargas e, nesse quesito, a Estância Turística de Ribeirão Pires não registrou nenhum caso, tanto no último mês de 2024, quanto no primeiro mês de 2025.

Alta em ‘furtos outros’

Entretanto, um índice que apresentou elevação foi o item ‘furtos outros’, que em dezembro de 2024 havia registrado 35 ocorrências, mas que em janeiro de 2025 teve aumento e chegou a 52 casos, uma alta de 48,6%.