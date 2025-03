Entre rap, brasilidades e amapiano, Brisa Flow lança Rosas Brancas

Brisa Flow apresenta Rosas Brancas, seu mais novo single. A faixa nasceu durante a turnê Abya Yala em Trânsito, logo após a artista retornar do Chile, e reflete sobre confiar nos processos, respeitar o tempo e aprender com os ciclos da vida.

Com produção de Leo Grijo, a música mescla rap, ritmos brasileiros e elementos do amapiano, expressando a pesquisa sonora da cantora e do produtor musical. “Quis fazer uma música que mudasse a vibração do dia, que pulsasse vida. Como me sinto quando ouço Feeling Good (Nina Simone), Gracias a la Vida (Violeta Parra) ou Natural Mystic (Bob Marley). São canções que transformam o ambiente e a energia. Rosas Brancas nasce com essa intenção de movimento”.

O single chega acompanhado de um videoclipe dirigido por Gabrelu, com assinatura criativa de Amangelo Prateado, parceiro de longa data da artista. Filmado em estúdio, o audiovisual simboliza um espaço-tempo seguro e acolhedor, onde Brisa Flow se entrega à música através da dança.

A inspiração para Rosas Brancas vem das gerações de mulheres que sustentam territórios de fé e resistência, transmitindo saberes através do tempo. “São as minhas avós, minha mãe, as mães racializadas e latino-americanas que mantêm vivas as tradições culturais e espirituais. Elas me ensinam a confiar no tempo, nas águas, no vento e no amor que construímos em comunidade”, reflete a artista.

Verso a verso, Rosas Brancas entrega o seu manifesto. “Acredito que novas formas de coletividade e o protagonismo das mulheres mais velhas, mães, crianças, travestis e transmasculinos são chaves para romper pactos de violência de gênero e raça”, finaliza Brisa Flow.