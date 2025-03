Entoadinha Nordestina: São Caetano abre inscrições para credenciamento

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para o credenciamento de apresentações artísticas e de profissionais para compor a Entoadinha Nordestina 2025. O prazo é até 17 de março, exclusivamente por meio do Portal de Inscrições da Secult.

O evento terá sua primeira edição nos dias 29 e 30 de março, no parque Cidade das Crianças “Bárbara Marão Saad” (Alameda Conde de Porto Alegre, 860, bairro Santa Maria), em São Caetano.

Os projetos devem apresentar oficinas, intervenções lúdicas e interativas, e apresentações artísticas que valorizem a música e a cultura nordestina de forma geral, além de proporcionar uma plataforma de expressão artística para as crianças.

A lista de classificados ficará disponível no Portal de Inscrições e no Diário Oficial do município, a partir de 20 de março. Os aprovados devem aguardar o chamado da Secult para a contratação e orientações sobre a programação.

Confira todas as condições de participação, bem como o cronograma e formulários anexos no Edital (nº 3/2025-Secult).