Entidade global promove testes coletivos para identificar superdotados

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, vai realizar testes coletivos em 17 cidades brasileiras nos meses de janeiro e fevereiro deste ano para identificar pessoas com inteligência muito acima da média, popularmente chamadas de “superinteligentes“.

Os testes acontecem no dia 25/01 em Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Recife/PE, Ribeirão Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ, São José dos Campos/SP, Vila Velha/ES, Maceió/AL e São José do Rio Pardo/SP. Já no dia 01/02, os exames ocorrem em Campinas/SP, Itajubá/MG, São Paulo/SP e Timóteo/MG, além de dia 22/02 em Piracicaba/SP e Rio de Janeiro/RJ.

As avaliações são destinadas às pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado o ensino superior, ainda que incompleto. O local e horário são informados de maneira individual e privada aos inscritos. Os testes são feitos de forma presencial, com o acompanhamento de um profissional de psicologia, conforme diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP).

Segundo Carlos Eduardo Fonseca, presidente da Associação Mensa Brasil, o tema das altas capacidades cognitivas é de suma importância para o desenvolvimento do País. “Portanto, identificar pessoas com inteligência alta é ferramenta fundamental para ajudar o Brasil a desenvolver políticas públicas de superdotação e altas habilidades, que hoje não alcançam a população a ser atendida. Se, de 3 a 5% da população é superdotada e menos de 27 mil têm atendimento na educação escolar, por exemplo, significa que o Brasil falha em identificá-los“, explica Fonseca.

“Trazer esse problema para o debate público é imprescindível para alcançarmos o pleno atendimento dos direitos de indivíduos com alta inteligência. A Mensa tem papel fundamental neste trabalho, no sentido de contribuir com processos de identificação e proporcionar ambientes que ajudem no desenvolvimento de potenciais de seus membros“, observa o presidente da entidade.

A Mensa Brasil recomenda aos governos brasileiros a adoção de sistema nacional estruturado de avaliação da inteligência de crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental, tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas privadas. Esta medida já é aplicada em diversos países, com resultados importantes e positivos.

Na visão da entidade, este modelo serviria de base para a ampla identificação dos chamados superinteligentes, ainda nos primeiros anos de escolarização, contribuindo para um melhor direcionamento, desenvolvimento e aproveitamento dos potenciais intelectuais no Brasil, beneficiando a sociedade brasileira.

Atualmente, a associação possui cerca de 4,5 mil brasileiros com superdotação/altas habilidades identificados no território nacional.