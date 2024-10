Entenda por que não dá para saber quem ganha a eleição nos EUA no mesmo dia

A votação para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos será na próxima terça-feira (5), mas o vencedor da acirrada disputa entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump pode não ser conhecido por dias após o fechamento das urnas.

À medida que as cédulas são contadas, um candidato pode parecer estar na frente com base nos primeiros resultados, apenas para um rival reduzir a diferença à medida que mais votos são contabilizados.

Em 2020, alguns estados experimentaram uma “miragem vermelha”, no qual Trump parecia estar na frente na noite da eleição, antes de uma “mudança azul” ver o democrata Joe Biden ultrapassá-lo, um fenômeno que o ex-presidente usou para amplificar suas falsas acusações de que a eleição foi roubada.

Nada de errado havia ocorrido. Os democratas tendem a viver em áreas urbanas mais populosas, onde a contagem de votos leva mais tempo. Esses eleitores também adotaram mais prontamente a votação por correio do que os republicanos após as acusações inverídicas de Trump de que as cédulas de correio não eram confiáveis -elas levam mais tempo para serem contadas do que os votos do dia da eleição. Neste ano, o republicano tanto incentivou quanto criticou a votação antecipada e por correio.

Os democratas estão superando os republicanos em cédulas de correio novamente este ano, de acordo com um levantamento da votação antecipada mantido pelo Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, embora os republicanos tenham reduzido a diferença.

Há sete estados-pêndulo que provavelmente decidirão a eleição, cada um com suas próprias regras para manuseio e contagem de cédulas.

Aqui está o que esperar no dia da eleição:

ARIZONA

A eleição por correspondência é amplamente utilizada no estado. Quase 90% dos eleitores dali optaram pelo voto antecipado em 2020. Esses documentos podem ser processados assim que recebidos, mas os resultados só são divulgados após o fechamento das urnas.

As cédulas entregues no dia da eleição podem levar dias para serem contabilizadas, gerando uma vantagem inicial para Kamala nas participações antecipadas e uma possível virada para Trump com a contagem dos votos do próprio dia.

GEÓRGIA

A votação antecipada presencial é popular, com expectativa de que de 65% a 70% das cédulas sejam emitidas dessa forma no estado. Aquelas enviadas por correio, que representam cerca de 5%, podem ser processadas duas semanas antes, mas só são contadas no dia da eleição.

A lei estadual exige que cédulas antecipadas sejam contabilizadas até as 20h, no horário local, da noite da terça-feira, possivelmente beneficiando Kamala. A contagem deve terminar até 0h, mas votos militares e do exterior, aceitos até três dias depois, podem atrasar o resultado final em caso de disputa acirrada.

MICHIGAN

Em 2020, o estado instituiu a votação antecipada presencial pela primeira vez e começou a permitir que jurisdições com mais de 5.000 habitantes começassem a tabular cédulas enviadas pelo correio oito dias antes da data da eleição. Jurisdições menores podem fazê-lo um dia antes.

Funcionários esperam que as mudanças permitam resultados mais rápidos do que em 2020, quando cédulas de correio não foram processadas antecipadamente, criando uma “miragem vermelha” que favoreceu Trump inicialmente. Biden o ultrapassou com cédulas de correio. O republicano falsamente denunciou fraude.

NEVADA

A contagem de votos no estado em 2020 levou cinco dias para confirmar a vitória de Biden, mas mudanças recentes podem agilizar o processo. Os condados começaram a processar cédulas de correio em 21 de outubro, e a contagem dos votos antecipados presenciais pode iniciar às 8h do horário local no dia da eleição.

Ainda assim, o resultado em Nevada pode levar mais tempo para ser declarado, pois estado aceita votos enviados até 5 de novembro, que chegam até quatro dias depois. Essas cédulas tardias, que historicamente favorecem os democratas, podem gerar uma “mudança azul” conforme a contagem avança.

CAROLINA DO NORTE

As autoridades eleitorais começam a processar cédulas do correio antes do dia da eleição, e os primeiros resultados serão desses votos antecipados. Os de 5 de novembro serão contados ao longo da noite, com a expectativa de resultados completos até 0h. Kamala pode liderar inicialmente, com Trump reduzindo a diferença à medida que os votos são contados.

Se a eleição for tão disputada quanto indicam as pesquisas, o resultado no estado pode levar mais de uma semana. As cédulas recebidas em 5 de novembro, assim como os votos de eleitores no exterior e militares, são contabilizadas durante os dez dias após a terça da eleição. Em 2020, a vitória de Trump ali só foi anunciada em 13 de novembro.

PENSILVÂNIA

Um dos principais campos de batalha eleitoral, o estado pode novamente levar dias para definir o vencedor, pois não permite que cédulas de correio sejam processadas até a manhã de 5 de novembro.

Em 2020, a contagem de votos demorou quatro dias, com Trump liderando inicialmente devido ao maior número de votos democratas pelo correio. Uma nova lei exige que os condados informem até 0h quantas cédulas de correio falta contar, visando evitar acusações infundadas de fraude como as de Trump.

WISCONSIN

Wisconsin não permite o processamento de cédulas de correio antes do dia da eleição, o que pode atrasar a divulgação dos resultados. Muitas das principais cidades do estado centralizam o processamento desses votos, gerando grandes lotes que são reportados de uma só vez nas primeiras horas após o fechamento das urnas.

Em 2020, esse padrão levou a falsas acusações de fraude por Trump e seus aliados quando Milwaukee, maior cidade do estado, reportou quase 170 mil cédulas de correio de uma só vez, colocando Biden na liderança. Esse cenário é esperado novamente em 2024.