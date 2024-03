Entenda por que Faustão ainda não recebeu alta após novo transplante

Fausto Silva, 73, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um transplante de rim, no último dia 26 de fevereiro.

MAS, AFINAL, POR QUE FAUSTÃO AINDA NÃO RECEBEU ALTA?

Apresentador aguarda a “adaptação do novo órgão e recuperação da função renal”, informou a unidade de saúde. Ele vem sendo submetido a sessões de hemodiálise. “Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos.”

Fausto deu entrada no Albert Einstein em 25 de fevereiro, após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o hospital ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e “realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado”.

Comunicador deixou a UTI no dia 27 de fevereiro. À época, em conversa com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele chegou a dar uma previsão de alta, que acabou não se confirmando. “Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo.”

Em 15 de março, Faustão fez uma embolização após atraso na recuperação do novo órgão. O método é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado.

Apresentador enfrenta problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. “Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante.”

TRANSPLANTE DE CORAÇÃO

O transplante de rim aconteceu cerca de seis meses após o famoso passar por um transplante de coração. À época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca – o que pode provocar alterações renais.

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto de 2023, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.