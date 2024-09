Entenda os benefícios da musculação para a melhor idade

À medida que envelhecemos, manter um estilo de vida saudável torna-se ainda mais necessário, incluindo uma alimentação equilibrada, sono adequado e a prática regular de atividades físicas. Com o avanço da tecnologia e os cuidados médicos, a expectativa de vida tem ultrapassado os 75 anos e na última década, o número de idosos com 65 anos ou mais no Brasil cresceu de forma acelerada, chegando a 22,2 milhões de pessoas, segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por isso, incluir atividades no dia a dia só traz benefícios, como a caminhada, por exemplo, famosa entre os idosos porque é tranquila e fácil de fazer. No entanto, além de caminhar, é essencial diversificar a rotina e a musculação se destaca como uma excelente opção para complementar, “É fundamental para ajudar a manter a autonomia, e melhorar as articulações. Também facilita nas ações do dia a dia, como levantar-se, caminhar e carregar objetos com mais segurança”, explica Thiago Ortis, treinador da Academia Gaviões, uma rede de academias 24h em todo o Brasil.

Pensando nisso, o especialista, compartilhou benefícios da musculação para manter a saúde em dia na terceira idade, confira:

Manutenção e aumento da massa

Ele ressalta a importância do fortalecimento muscular, tanto dos membros superiores e inferiores, quanto do core (abdômen e lombar), “Tonificar os músculos ajuda a combater a perda de força deles, que ocorre naturalmente com a idade, melhora o equilíbrio e a estabilidade, reduzindo o risco de quedas, que são uma das principais causas de perda de mobilidade e autonomia nessa época da vida”, explica Ortis.

Melhora da densidade óssea

Conforme avançamos na idade, nossos ossos tendem a perder densidade, ficando mais frágeis e suscetíveis a fraturas. “Durante o treinamento, a produção de células ósseas é ativada, o que ajuda a prevenir ou reduzir os efeitos da osteoporose”, explica o personal.

Melhor equilíbrio

O treinador relata que a musculação aumenta a consciência corporal e a cinestesia, a qual é a capacidade de perceber a posição do corpo no espaço, “Com maior controle sobre os movimentos e a postura, os idosos se tornam mais ágeis e seguros em suas atividades diárias”.

Melhora da autoestima

“Após os 50 anos, o corpo começa a mostrar sinais de envelhecimento, como ganho de peso e flacidez da pele. Nesse contexto, a musculação pode ser muito benéfica, pois ajuda a melhorar as condições físicas e a autoestima, promovendo um maior cuidado consigo mesmo”, comenta Thiago.

Ele também explica quais são as práticas ideais para essa faixa etária, “As mais recomendadas incluem o uso de pesos livres, máquinas e faixas elásticas. Eles vão ajudar os principais grupos musculares. É importante que sejam adaptados às capacidades individuais e realizados com acompanhamento profissional”, finaliza o profissional.