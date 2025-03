Entenda o que acontece se governo Trump ignorar ordem de um juiz federal

Recentes decisões judiciais que suspenderam ou bloquearam ordens do governo Trump suscitaram discussões sobre a possibilidade de o Executivo ignorar as determinações do judiciário federal. Este cenário levanta questões profundas sobre a separação de poderes, um princípio fundamental da Constituição dos Estados Unidos.

A situação tornou-se mais crítica quando a administração Trump deportou um número significativo de supostos membros de gangues venezuelanos para El Salvador, mesmo após uma ordem de um juiz federal que impedia a aplicação da Lei de Inimigos Estrangeiros, datada do século XIX.

Na noite do dia 17, em resposta a indagações sobre se seu governo havia desrespeitado a ordem judicial, Trump declarou que os detalhes deveriam ser discutidos com seus advogados. Especialistas em direito afirmam que as opções disponíveis para compelir o cumprimento das decisões judiciais são limitadas. As cortes podem responsabilizar indivíduos ou agências por desacato civil ou criminal, mas a eficácia dessa abordagem é questionável.

A crescente preocupação com a possibilidade de o governo Trump adotar uma postura desafiadora em relação às decisões judiciais se intensificou após um juiz federal em Rhode Island reiterar que o governo não poderia interromper pagamentos de subsídios e empréstimos. Estados governados por democratas alegaram que a administração estava desobedecendo ordens anteriores.

Adicionalmente, o vice-presidente JD Vance gerou controvérsia ao sugerir em uma postagem no X que os tribunais não deveriam ter autoridade para obstruir as agendas do presidente Trump. “Os juízes não têm permissão para controlar o poder legítimo do Executivo”, afirmou Vance.

Especialistas como Michael Dorf, professor de direito constitucional na Cornell Law School, indicam que uma resposta judicial à desobediência da administração poderia envolver sanções financeiras impostas a funcionários ou agências governamentais. “As multas aumentariam conforme a não conformidade persistisse”, explicou Dorf, embora ele também tenha destacado que aqueles dispostos a desafiar ordens judiciais podem ignorar penalidades financeiras.

Atualmente, o Departamento de Justiça opta por apelar para cortes superiores em resposta às decisões que bloqueiam ações executivas. Quando questionado sobre sua disposição em cumprir ordens judiciais, Trump afirmou que sempre obedeceria aos tribunais, embora considerasse necessário recorrer das decisões.

Entretanto, especialistas como Carl Tobias, professor da Universidade de Richmond, destacam que os juízes costumam hesitar em aplicar medidas drásticas como o desacato criminal contra o Executivo, especialmente devido ao controle do presidente sobre o Departamento de Justiça. Casos passados de desacato demonstraram essa hesitação; por exemplo, em 2021, um juiz distrital considerou uma prisão em desacato civil sem impor sanções diretas.

Histórias similares podem ser encontradas na presidência de Richard Nixon, que ignorou ordens judiciais durante a investigação do Watergate até ser compelido pela Suprema Corte a entregar gravações da Casa Branca. David Cole, professor de Direito na Universidade de Georgetown, prevê que qualquer penalidade enfrentada por um presidente que desafie ordens judiciais será mais política do que legal. “A resposta seria punir o Partido Republicano”, afirmou Cole.

Ele observou ainda que durante o primeiro mandato de Trump, a Casa Branca frequentemente perdia disputas legais significativas e apelava das decisões desfavoráveis. “Um desafio direto a uma ordem judicial causaria uma tempestade política”, comentou Cole, enfatizando que tal ação é improvável dada a atual situação política.

Dorf ressaltou que o apoio irrestrito dos republicanos no Congresso ao presidente altera significativamente as dinâmicas em torno das respostas governamentais às decisões judiciais adversas. Esse apoio reduz as chances de impeachment como forma de responsabilizar Trump por desobediência às ordens judiciais.

No entanto, alguns membros do Partido Republicano reafirmaram seu respeito pelo judiciário federal e questionaram a ideia de que a Casa Branca poderia desconsiderar decisões contrárias à agenda do presidente. O senador John Kennedy, membro do Comitê Judiciário do Senado pela Louisiana, declarou apoio à legitimidade do judiciário federal e ao processo legal: “Discordei de opiniões antes; é por isso que existem tribunais de apelação e a Suprema Corte dos EUA”.