Entenda o motivo que pode tirar Roberto Carlos da Globo

O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos está agendado para ser exibido na TV Globo no dia 20 de dezembro. A gravação da atração ocorreu em 27 de novembro e contou com a participação de renomados artistas como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Frejat, Paulo Ricardo, João Barone, Letícia Colin, Dira Paes e Sophie Charlotte. Este programa marca uma significativa celebração dos 50 anos de colaboração entre o cantor e a emissora.

No entanto, nos bastidores, paira uma dúvida sobre a continuidade dessa parceria. O contrato atual de Roberto Carlos com a Globo se encerra em março de 2025, e até o momento não há confirmação sobre uma possível renovação. De acordo com informações obtidas pelo Estadão, o artista não está apenas preocupado com questões financeiras, que têm sido um tema recorrente nas negociações da emissora nos últimos anos. O cantor expressou seu descontentamento com formatos rigidamente estabelecidos que têm caracterizado suas produções.

Essa insatisfação levou Roberto Carlos a considerar propostas de outras redes de televisão e plataformas de streaming pela primeira vez em sua carreira. Uma fonte próxima ao cantor afirmou: “As pessoas pensam que ele, aos 83 anos, não tem mais interesse em inovar. Na verdade, ele é extremamente criativo e deseja explorar novas possibilidades”.

Além disso, o artista parece determinado a evitar situações semelhantes às que enfrentou o ator Antonio Fagundes, que decidiu não renovar seu contrato com a Globo ao perceber que perderia a liberdade de se apresentar no teatro aos finais de semana.

A relação histórica entre Roberto Carlos e a TV Globo é um fator relevante nas negociações futuras. Desde o primeiro acordo verbal firmado com Boni, ex-superintendente da emissora, até os dias atuais, essa parceria tem sido frutífera para ambos os lados.

Ainda assim, Amauri Soares, diretor da TV Globo, revelou ao Estadão que a emissora já apresentou ao cantor uma nova proposta de formato que considera ideal para sua continuidade na programação. Soares expressou otimismo sobre a situação: “A Globo deseja que Roberto continue conosco. Embora nada esteja definido ainda, espero que as conversas resultem em um desfecho positivo”.