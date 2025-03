Entenda o desentendimento entre Daniela Mercury e Tony Salles no Carnaval de Salvador

Na madrugada desta terça-feira (4), durante o Carnaval de Salvador, a renomada cantora Daniela Mercury teve um desentendimento com o cantor Tony Salles. A situação ocorreu no circuito Dodô, quando o trio de Salles se aproximou do trio de Mercury, afetando a qualidade do som da apresentação de Daniela. Ela interrompeu a execução da música “Maimbe Danda” e, visivelmente irritada, se dirigiu a Salles dizendo: “Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho.”

Justificativa de Tony Salles

De acordo com a assessoria de Daniela Mercury, a confusão foi gerada por um atraso na saída do trio de Salles. Para compensar o atraso, Salles acelerou a passagem de seu trio, desrespeitando as normas que recomendam uma distância mínima entre os trios elétricos. A Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável pela organização, confirmou que o ideal é haver um intervalo de 15 a 20 minutos entre os trios. Em resposta, Tony Salles pediu desculpas ao público, justificando a pressa devido ao atraso, sem se referir diretamente a Mercury. Confira:

A troca de alfinetadas seguiu até o final da apresentação de Daniela, quando ela se despediu do público dizendo: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí.”

Nota da empresária de Daniela Mercury

Em seguida, a empresária e esposa de Daniela Mercury emitiu uma nota oficial, destacando que o atraso de Salles e a aproximação indevida dos trios foi desrespeitosa. Ela reforçou o desconforto causado pela situação e sugeriu que Salles deveria ter chegado no horário correto. Até o fechamento desta reportagem, não houve resposta da assessoria de Tony Salles.