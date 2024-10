Entenda a grande variação nos preços dos medicamentos e veja caminhos para economizar

Em qualquer pesquisa em farmácias, percebe-se uma grande variação nos preços dos produtos oferecidos. Como os medicamentos representam uma parte considerável dos gastos dos brasileiros, é essencial que os consumidores se planejem para essas compras. Vale lembrar que o preço dos medicamentos segue uma dinâmica diferente de outros produtos, onde apenas os preços máximos são estabelecidos, o que resulta em uma ampla variação de valores entre estabelecimentos.

Os medicamentos constituem uma parcela significativa dos gastos das famílias brasileiras e são uma prioridade de consumo, sendo que, mesmo em situações financeiras adversas, as famílias dificilmente deixam de comprá-los quando necessários ou receitados.

Outra característica específica dos medicamentos é que seus preços são reajustados apenas uma vez por ano, com o percentual definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), geralmente a partir do dia 1º de abril. Neste ano, o índice de aumento foi de até 4,5%.

Esse aumento, juntamente com o preço dos medicamentos, afeta o comportamento do consumidor, gerando preocupação, conforme revela a 7ª Edição da Pesquisa sobre o Comportamento do Consumidor em Farmácias no Brasil 2024, realizada pelo IFEPEC – Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa, em parceria com a Unicamp. A pesquisa destaca que o preço dos medicamentos impacta significativamente os consumidores de farmácias.

A pesquisa, que entrevistou 4 mil consumidores em todo o Brasil, no momento em que saíam da farmácia, ressaltou a importância dos preços na escolha de farmácias e produtos. Segundo o levantamento, 88,9% dos entrevistados consideram a imagem de preços competitivos como o principal atributo no momento da compra. Em 2023, esse percentual era de 82,13%, e em 2022, era de 79,9%.

“Com a pesquisa, vemos que os consumidores estão cada vez mais atentos aos preços na hora da compra de medicamentos, o que ganha força com a digitalização, que facilita a comparação de preços,” destaca Edison Tamascia, presidente da Febrafar.

Como economizar?

Então, o que fazer na situação atual para economizar na compra de medicamentos? “Mesmo com preços tabelados, é possível economizar. Poucas pessoas sabem que apenas o valor máximo dos medicamentos é tabelado; o mínimo pode ser definido pelas farmácias, de acordo com suas estratégias comerciais,” analisa Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN).

Aqui estão algumas orientações elaboradas por Reinaldo Domingos sobre como economizar na compra de medicamentos:

Pesquise preços

Compare os preços em diferentes farmácias, pois as variações podem ser significativas. Algumas drogarias podem até cobrir o preço da concorrência. Também é aconselhável comparar os preços online e presencialmente, pois podem haver diferenças. Cadastre-se em programas de fidelidade e participe de programas de aquisição de medicamentos, que podem resultar em descontos futuros. Em locais com muitas farmácias, pode ser vantajoso comprar produtos diferentes em estabelecimentos distintos, dependendo da variação de preços.

Defina o que quer comprar

Tenha claro o que deseja comprar na farmácia. Mantenha-se fiel a uma lista pré-definida de produtos, evitando compras por impulso, que são muito comuns hoje em dia. As estratégias de venda são muitas, mas o foco é essencial.

Pesquise genéricos e similares

Na maioria das vezes, os medicamentos genéricos ou similares são mais econômicos. Sempre busque por essas alternativas e, ao obter a prescrição médica, peça ao médico que inclua o princípio ativo em vez da marca. Além disso, pesquise entre diferentes laboratórios, pois os preços podem variar.

Cadastre-se no programa Farmácia Popular

Muitas farmácias participam do programa governamental Farmácia Popular, que oferece medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes ou asma, mediante cadastro e receita médica. O programa também concede descontos de até 90% em outros medicamentos. Basta apresentar a receita e a identidade em uma farmácia credenciada para obter os descontos.

Utilize programas de fidelidade

A maioria das farmácias possui programas de fidelidade com grandes benefícios. Além disso, muitos laboratórios oferecem programas que geram economia de até 70%. Verifique se sua empresa, plano de saúde, sindicato ou associação de classe profissional possui parceria com alguma rede de farmácias para obter ainda mais descontos.