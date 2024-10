Ensino integral contribui para melhor desempenho no Enem, aponta especialista

Com a crescente competitividade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o modelo de ensino integral se destaca como uma abordagem eficaz na preparação dos estudantes para este desafio. De acordo com o Censo Escolar 2023, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, a taxa de matrículas em tempo integral alcançou 21,9%, aproximando-se da meta de 25% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

Escolas que adotam esse modelo oferecem um ambiente de aprendizado que vai além do conteúdo teórico, promovendo uma formação mais abrangente e eficiente para os jovens. O ensino integral proporciona aos alunos um tempo maior dentro da escola, o que permite aprendizados mais profundos e uma rotina equilibrada entre estudos, atividades extracurriculares e momentos de lazer. Esse formato é crucial para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o Enem, como gestão do tempo, raciocínio crítico e resolução de problemas.

“O ensino integral oferece um ambiente mais completo, onde os alunos podem explorar suas áreas de interesse, desenvolver autonomia e se preparar para os desafios acadêmicos, como o Enem. Isso resulta em uma formação mais holística e, consequentemente, em um desempenho superior nas provas”, afirma Arthur Buzatto, presidente e mantenedor da Escola Vereda, que oferece educação integral para alunos do ensino fundamental e médio. “O número de 21,9% das matrículas em tempo integral no Brasil, levantado pelo Censo Escolar 2023, deixa claro que estamos cada vez mais próximos da meta de 25% das matrículas em tempo integral estabelecida pelo PNE. Isso enfatiza a importância desse modelo de ensino. Na Vereda, vamos além dos conteúdos exigidos no exame, proporcionando uma formação mais ampla e eficiente para os estudantes”, completa.

Outra característica fundamental do ensino integral é a personalização do aprendizado. Com suporte individualizado, as escolas permitem que cada aluno identifique suas dificuldades e potencialize suas habilidades. Esse acompanhamento contínuo ao longo do ano letivo é essencial para a evolução acadêmica dos estudantes e os prepara de maneira mais assertiva para o Enem.

“O Enem é uma prova que exige muito mais do que apenas conhecimento teórico. Habilidades como administrar o tempo, interpretar textos longos e produzir uma boa redação são determinantes para um bom resultado. O ensino integral, ao equilibrar teoria e prática, ajuda os alunos a desenvolver autoconfiança e autocontrole, preparando-os para lidar com a pressão da prova”, conclui Buzatto.

Sobre a Vereda

A Escola Vereda é uma instituição de ensino integral que se destaca por oferecer um pacote completo e acessível para alunos do ensino fundamental e médio. Com um investimento de pouco mais de mil reais por mês, os estudantes têm acesso a oito horas de convívio diário na escola, material didático de excelência, alimentação, cinco aulas de inglês por semana e curso de programação, sem cobranças extras ao longo do ano.

Sua metodologia incentiva os alunos a aplicarem o conhecimento em situações reais, promovendo o interesse pelo aprendizado e permitindo que os estudantes utilizem o conteúdo aprendido na escola ao longo de toda a sua vida. A instituição também prioriza a qualidade da alimentação dos estudantes, garantindo segurança alimentar e nutrição. Com uma proposta educacional completa e inovadora, a Escola Vereda se destaca como referência na formação de alunos, preparando-os para os desafios que enfrentarão ao longo de suas vidas. Para mais informações, acesse o site https://escolavereda.com.br/