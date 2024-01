Ensina Brasil abre vagas para a área de Tecnologia

O Ensina Brasil, organização social dedicada a desenvolver a educação pública do país e parte de uma rede formada por mais de 60 países, está com inscrições abertas para seu Programa “Recodifica” que busca atrair e desenvolver profissionais da área de tecnologia para ministrar aulas no curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas em escolas públicas. Os interessados devem ter disponibilidade para atuar na região metropolitana de São Paulo durante o ano de 2024.

Com carga horária flexível, podendo variar entre 5 e 40 horas semanais, os participantes têm a oportunidade de se desenvolverem como futuras lideranças do país, combinando sua expertise em tecnologia com um propósito significativo. O programa proporciona uma experiência remunerada, permitindo que os participantes testemunhem diretamente o impacto positivo de seu trabalho no dia a dia. O programa busca indivíduos comprometidos com conhecimento/experiência em desenvolvimento de sistemas e que compartilhem da visão de proporcionar educação de qualidade a todas as crianças.

A remuneração dos selecionados varia de acordo com seus interesses e carga horária de trabalho. Para um participante com carga horária de 40 horas o salário é de R$5.300,00 bruto, em média R$4.168,59 líquido. Os selecionados também contam com benefícios como 13° salário, férias, auxílio-transporte e auxílio-alimentação.