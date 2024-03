Ensaio nesta 5ª no cenário prepara volta da encenação da ‘Paixão de Cristo’ após 8 anos em Nova Odessa

Um grande ensaio marcado para as 19h desta Quinta-Feira Santa, no próprio cenário montado na Praça dos Três Poderes, vai dar os retoques finais na preparação para a encenação ecumênica da “Paixão de Cristo” em Nova Odessa. Após oito anos fora do calendário cultural anual da cidade (a última encenação em praça pública havia sido em 2015), a “Paixão” é mais um dos eventos tradicionais resgatado pela atual gestão municipal.

Promovida pela Prefeitura, através do Departamento de Cultura e Turismo e com produção da Catavento Brasil, a encenação da peça cristã terá entrada gratuita e classificação livre e acontece neste sábado, dia 30 de março, 19h30, na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente à Prefeitura. O evento contará com praça de alimentação.

“Meus comprimentos ao prefeito Cláudio Schooder e à população de Nova Odessa por retomarem esse projeto, muito importante não só para a Cultura, como também para a população e para os participantes, por levar a maior mensagem de todos os tempos, a palavra de Cristo”, afirmou recentemente o diretor João Prata, que retorna ao comando do espetáculo.

Os ensaios com o elenco principal, composto por 30 atores, estão acontecendo há mais de um mês. Neste ano, a encenação ganha novos cenários e figurinos, pois muitas das peças antigas foram perdidas.

O prefeito Leitinho aproveitou o grande público do Festival Gastronômico do último dia 10, também na Praça dos Três Poderes, para convidar o grande público presente assistir à retomada da encenação da “Paixão de Cristo” em Nova Odessa.

“A Paixão de Cristo era uma tradição em Nova Odessa, um evento ecumênico, que atraia milhares de pessoas aqui à praça. E que estamos retomando agora, mais uma tradição da nossa cidade que estamos trazendo de volta, como foi com a Festa das Nações, o Miss e Mister Melhor Idade, o Aniversário de Nova Odessa e tantos outros. É isso, nossa Cultura está voltando e ficando cada vez mais forte”, comentou Leitinho na ocasião.

“Trabalhamos na retomada da Paixão de Cristo desde o ano passado, conforme determinação do prefeito Leitinho. Neste ano, a encenação ganha novos cenários e inúmeras novidades, porém mantendo a tradição do texto e o brilho da peça”, comentou o assessor de Cultura e Turismo da cidade, Lucas Camargo.