Energia solar fica 9% mais barata no Brasil

O preço médio da energia solar no Brasil para residências caiu 9% no primeiro semestre do ano, segundo dados do Radar , indicador que avalia trimestralmente o preço da energia solar, realizado pela Solfácil , maior ecossistema de energia solar da América Latina. O preço médio, que era de R$ 2,92 por watt-pico (Wp) no último trimestre de 2023, caiu para R$ 2,66 por Wp no segundo trimestre deste ano.

A redução de preços foi impulsionada pela queda no custo do polisilício, principal matéria-prima para a fabricação de placas solares. Apenas no segundo trimestre, a diminuição foi de 4%. Os dados mais recentes do estudo, referentes ao segundo trimestre do ano, apontam que a queda nos preços dos projetos se manteve em todas as faixas de potência, desde 2-4 kWp até mais de 15 kWp.

“Estamos vivendo um marco na energia solar no Brasil. O custo da energia solar nunca foi tão acessível. Observamos reduções constantes a cada trimestre, e o Brasil já é reconhecido como uma das principais potências mundiais na implementação de projetos de energia solar. Com a contínua diminuição dos custos, é esperado que mais pessoas escolham investir nessa fonte sustentável de energia”, afirma Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.

Queda nos preços por estados

Quase todos os estados brasileiros registraram redução nos preços no segundo trimestre, com exceção de Minas Gerais, que não acompanhou a tendência de queda. As maiores quedas nos preços foram observadas no Rio Grande do Sul, com R$/Wp 2,67, e em Roraima, com R$/Wp 2,34, com recuo de 15% no preço comparado ao primeiro trimestre do ano. Rondônia, com R$/Wp 2,30, apresentou uma queda de 9%, e Roraima destacou-se como o estado mais barato para a instalação de energia solar residencial no Brasil, seguido por Amapá, com R$/Wp 2,36 (queda de 3%), Acre, com R$/Wp 2,47 (queda de 10%), e Mato Grosso, com R$/Wp 2,49 (queda de 7%).

Preço médio da solar cai em todas as regiões do Brasil

Em termos regionais, o Centro-Oeste mantém sua posição como a região mais acessível para investimentos em energia solar, com um custo médio de R$/Wp 2,58. A região registrou uma queda de 3% entre o primeiro e segundo trimestre do ano.

Já o Nordeste apresentou a segunda maior queda de preços no segundo trimestre, com o valor de R$/Wp 2,62, com queda de 5% abaixo da média nacional. A redução somada às condições geográficas favoráveis tornam o local atrativo para investimentos em energia solar residencial.

A região Sul teve uma queda de 9% nos preços por R$/Wp 2,60, consolidando-se como a segunda região mais barata do país para instalação de sistemas solares. Por outro lado, o Norte continua sendo a região mais cara para a instalação de energia solar, apesar de uma queda de preços superior à média nacional, com custo de R$/Wp 2,79 e redução de 5% nos preços.

O Sudeste, por sua vez, teve a menor redução de preços entre todas as regiões do Brasil, com o valor médio de R$/Wp 2,74 e diminuição média de 1% entre trimestres, impulsionada pela performance de Minas Gerais, que foi o único estado a não registrar redução nos preços.

Marcas de inversores mais utilizadas

A Solfácil também analisou a escolha de marcas de inversores em diferentes regiões do Brasil. A Deye e Goodwe ultrapassam Growatt como as marcas de inversores mais presentes nas solicitações pelo Brasil. Para projetos de menor potência, a Deye tem se destacando, enquanto Goodwe ganha espaço em projetos maiores.