Energia e equilíbrio no Festival Energy Land 2025

O Parque Villa Lobos será palco, no dia 18 de maio de 2025, do Festival Energy Land, um evento inovador que convida o público a celebrar a harmonia entre corpo e mente. O festival oferece uma experiência única, combinando yoga, corrida e meditação em um só lugar.

Circuito de 3K para despertar a energia

O dia começa com um circuito de 3km, projetado para despertar o corpo e liberar energias antes das práticas de yoga e meditação. O percurso, além de ser um convite à atividade física, é uma oportunidade para os participantes se conectarem com a natureza e com o ambiente do Parque Villa Lobos.

Yoga para canalizar energias

Após a corrida, renomados instrutores de yoga conduzirão sessões revigorantes, com o propósito de canalizar a energia para o corpo e a mente dos participantes. As práticas de yoga, abertas a todos os níveis de experiência, visam promover o bem-estar físico e mental, além de preparar o corpo para o momento de meditação.

Meditação para (re)conectar-se consigo mesmo

O ápice do festival será o momento de meditação, uma oportunidade para os participantes se entregarem à energia movimentada durante a corrida e o yoga. A meditação guiada proporcionará um momento de (re)conexão consigo mesmo e com o mundo, promovendo a paz interior e o equilíbrio emocional.

Kit do participante

Os participantes do Festival Energy Land 2025 receberão um kit exclusivo, composto por camiseta, sacola e um colar especial, entregue no pós-evento como recordação desse dia inspirador.

Serviço

Festival Energy Land 2025

Data: 18 de maio de 2025

Local: Parque Villa Lobos, São Paulo

Parque Villa Lobos, São Paulo Informações e inscrições: https://www.festivalenergyland.com.br/sao-paulo/

Patrocinadores:

Nubank | SulAmérica