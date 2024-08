Enercons revoluciona identificação de potenciais hidrelétricos de pequeno porte no Brasil com Ek75

A ENERCONS, empresa líder em soluções energéticas sustentáveis, anunciou ontem um marco significativo no setor hidrelétrico brasileiro. A companhia desenvolveu um método inovador para avaliar, de forma remota, a viabilidade econômica de potenciais hidrelétricos nas propriedades rurais do país, resultando até agora na catalogação de mais de 1.500 locais com este tipo de potenciais em todas as regiões do país.

Para Ivo Pugnaloni, CEO da ENERCONS, este avanço representa um salto crucial para a geração de energia limpa e sustentável, posicionando o Brasil como um protagonista global no setor hidrelétrico “Já possuíamos no SIPOT, identificados, inventariados ou projetados, mais de 135 GW de potenciais hidrelétricos para serem construídos. Mais de 100% do que temos atualmente. Esse é o terceiro maior potencial hidrelétrico remanescente do mundo atrás apenas da China e da Rússia. Temos 10% do total do mundo contra 13% da China e 12% da Rússia. E isso considerando apenas os empreendimentos maiores do que 5 MW. Agora, pretendemos acrescer pelo menos mais 100 MW de micro usinas Ek75 de 75 kW, miniusinas, CGHs e PCHs

A metodologia pioneira da ENERCONS permite a identificação precisa de terrenos com potencial para a implantação de usinas de diferentes portes, incluindo Micro Hidrelétricas (MGH), Mini Centrais Hidrelétricas (NCH), Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). Mas isso sempre é feito em contato direto com os proprietários, para que todos os seus direitos sejam respeitados. Inclusive com os povos originários, sempre tratados com o mesmo respeito das demais populações. “Ou ainda mais cuidado, pois muitos vem de tristes experiencias no trato com o homem branco”, diz Pugnaloni.

Cadastro de Propriedades com Potencial Hidrelétrico

A prospecção realizada pela ENERCONS gerou um extenso cadastro de proprietários de terras aptos a desenvolver projetos hidrelétricos. Esses proprietários se dividem em dois grandes grupos:

Proprietários com Potencial e Capital para Investimento: possuem terras com potencial hidrelétrico onde os proprietários já iniciaram os estudos para a implantação de usinas de diferentes portes, beneficiando-se diretamente do método de prospecção desenvolvido pela ENERCONS.

Proprietários com Potencial, mas Sem Capital Inicial: possuem terras com potencial hidrelétrico cujos proprietários, embora interessados, não possuem os recursos financeiros necessários para desenvolver os projetos. Para esses casos, a ENERCONS oferece suporte técnico econômico especializado na captação de recursos através de financiamentos públicos e privados, além de buscar investidores para viabilizar os empreendimentos.

Uma Revolução na Geração Hidrelétrica

A abordagem da ENERCONS parte do princípio de que a segurança ambiental e regulatória muitas vezes é o que falta ao empreendedor, tanto quanto a experiência em estudos, consultoria e projetos.

“Nosso método marca uma revolução no setor hidrelétrico, proporcionando soluções práticas, criativas, aderentes aos princípios ESG e eficazes. Tudo para viabilizar a forma de geração de energia que é a ambientalmente mais limpa, menos impactante e economicamente, a mais barata. Afinal, a água trabalha dia e noite. Água é vida!”

A empresa está preparada para auxiliar investidores e proprietários em todos os estados do Brasil a enfrentarem os desafios energéticos previstos para a próxima década. Com a previsão de uma possível escassez de energia a partir de 2028, anunciada pela EPE, as iniciativas da ENERCONS são essenciais para garantir a segurança e a sustentabilidade do sistema hidrelétrico brasileiro. “Se até a ELETROBRÁS anuncia que está se movimentando para fazer ofertas nos leilões de energia nova e de reserva, é sinal que está faltando energia limpa, renovável e permanente no mercado, para aguentar o tranco depois das seis da tarde”

O Futuro da Energia no Brasil

Ivo Pugnaloni reafirmou o compromisso da ENERCONS com o desenvolvimento sustentável e a inovação no setor energético brasileiro através do desenvolvimento de projetos na única fonte renovável que é, ao mesmo tempo, permanente e possível de ser controlada pelo homem. “Nossos concorrentes também permanentes são os empreendimentos termelétricos, mas produzem energia 10 vezes mais cara e emitem 60 vezes mais gases de efeito estufa e particulados, pois funcionam com combustíveis fósseis, caríssimos e importados”

“Através de nossa metodologia de identificação de potenciais hidrelétricos e suporte financeiro, nossa empresa não apenas contribui para o aumento da capacidade energética do país, mas também fortalece a economia local, promovendo investimentos, novas fontes de geração de receita, tributos e criação de novos empregos. Além é claro de viabilizar projetos de outros usos da água, como piscicultura, fruticultura, horticultura irrigada, turismo e lazer” diz Ivo Pugnaloni.