Enem: veja oito dicas de preparação na reta final para a prova

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se aproximando, nos dias 3 e 10 de novembro, muitos estudantes se perguntam qual é a melhor forma de preparação para a prova, e buscam táticas para garantir o melhor desempenho.

Para ajudar quem busca otimizar os estudos e a saúde nessa fase crucial, a professora Maria de Lurdes Zamora Damião, especialista em Desenvolvimento Gerencial e Gestão de Carreira na pós-graduação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), compartilha a seguir dicas nesta reta final da preparação.

1. Revisão inteligente



Se você já se sente preparado, é hora de focar em revisões pontuais. Revise os principais tópicos, consolide o que já foi estudado e use a reta final para aprimorar o que já sabe. Isso pode fazer toda a diferença para garantir uma boa nota e até mesmo uma vaga ou bolsa de estudo.



2. Plano de estudos focado



Se ainda não se sente totalmente preparado, não se desespere. Organize seu tempo com um plano de estudos bem estruturado. Priorize as matérias que precisam de mais atenção e divida seu tempo de forma equilibrada.



3. Aproveite as ferramentas tecnológicas



Recursos educacionais baseados em Inteligência Artificial, como Click Up e OpenAI, podem ser grandes aliados. Essas plataformas oferecem feedbacks instantâneos e aprendizado interativo, ajudando a personalizar os estudos de acordo com as suas necessidades.



4. Cuide da saúde física e mental



Mantenha uma rotina saudável, equilibrando estudo, alimentação e descanso. Alimente-se bem, cuide do seu corpo e pratique atividades físicas. Caminhadas de 50 minutos, três vezes por semana, são ótimas para manter o corpo e a mente em sintonia para o exame.



5. Evite estudar logo após as refeições



Após o almoço ou jantar, o corpo precisa de energia para a digestão. Estudar nesse período pode prejudicar a absorção do conteúdo e até causar desconforto. Reserve momentos mais apropriados para o estudo.



6. Durma bem e relaxe



O descanso é essencial. Mesmo que não consiga dormir muitas horas, busque relaxar e recarregar suas energias. Técnicas de meditação, amplamente disponíveis na internet, podem ajudar a dormir melhor e aliviar a ansiedade.



7. Apoio emocional e familiar



Além do esforço pessoal, o apoio de pais e familiares é crucial. O estudante deve buscar conforto e acolhida familiar. Aos pais, o conselho é se interessar pelos planos e estratégias do estudante, oferecendo ajuda prática e emocional.



8. Pense no longo prazo



Lembre-se de que, independentemente do resultado, haverá novas oportunidades. Toda conquista significativa exige um período maior de dedicação e investimento.

O Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao término do ensino médio. A edição de 2024, prevista para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro, conta com mais de 5 milhões de inscritos, superando as edições anteriores, de acordo com dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão que organiza a prova.

A nota do Enem é utilizada para ingresso em universidades públicas e privadas no Brasil, além de ser aceita em algumas instituições de ensino em Portugal. O exame também é critério para programas como o ProUni, que concede bolsas de estudos para alunos de baixa renda, e pode ser usado para obter financiamento estudantil. O exame é aberto tanto para alunos que estão concluindo quanto para os que já finalizaram o ensino médio.