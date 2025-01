Enem: Psicóloga orienta como lidar com a ansiedade na escolha do curso superior

Mais de três milhões de estudantes recebendo seus resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um momento decisivo para milhares de jovens brasileiros. Com sua pontuação, eles terão de escolher o curso superior e muitos ainda não têm clareza sobre qual profissão seguir. Por isso, frequentemente, essa fase é permeada por angústia e pressão.

“O Enem funciona como uma porta de entrada para diversas oportunidades acadêmicas e profissionais, o que aumenta a pressão sobre os jovens. É também uma transição simbólica para a vida adulta, carregada de expectativas relacionadas ao sucesso futuro”, explica a psicóloga Soraya de Oliveira, profissional que atende no Órion Business & Health Complex, em Goiânia. Para muitos, o exame e suas implicações acabam se tornando um fator de estresse emocional, especialmente para aqueles que ainda estão em dúvida com suas escolhas.

Ansiedade, insegurança, instabilidade de humor e medo de errar são alguns dos sentimentos enfrentados pelos jovens nesse período. “Essa pressão afeta principalmente quem não teve tempo ou recursos para desenvolver o autoconhecimento”, pontua Soraya. A falta de clareza sobre seus interesses e habilidades, somada às expectativas externas, pode resultar em baixa autoestima, esgotamento emocional e até sintomas depressivos.

A psicóloga também destaca que a incerteza sobre o futuro é natural para jovens dessa faixa etária, já que muitos ainda estão explorando suas identidades e interesses. “É importante que pais e educadores incentivem o diálogo aberto e mostrem que erros e dúvidas fazem parte do processo de crescimento”, diz.

Como lidar com a pressão?

Para ajudar os jovens a enfrentarem essa fase com mais tranquilidade, Soraya sugere algumas estratégias práticas:

– Buscar autoconhecimento: Refletir sobre valores, interesses e habilidades é essencial.

– Realizar testes vocacionais e psicoterapia: O acompanhamento psicológico pode proporcionar maior clareza e segurança na tomada de decisão.

– Explorar o mercado de trabalho: Participar de eventos, ler livros, ouvir podcasts e realizar atividades práticas, como estágios e voluntariado, são formas de compreender melhor as opções profissionais.

– Focar no autocuidado: Atividades físicas, hobbies e práticas como mindfulness ajudam a reduzir a ansiedade e aumentar a resiliência.

Escolha profissional como descoberta, e não pressão

Em tempos de discussões sobre saúde mental, Soraya enfatiza a necessidade de tornar essa fase da vida mais leve e acolhedora. “Transformar a escolha profissional em um momento de descoberta, e não de pressão, pode mudar toda a experiência do jovem. Com o apoio certo, é possível trilhar um caminho mais seguro e confiante para o futuro”, avalia.

Segundo Soraya, a jornada profissional deve ser encarada como um processo contínuo de aprendizado e ajuste. “Demonstrar que escolhas podem ser revisadas ao longo da vida é fundamental para aliviar a pressão”, afirma.

Enquanto o Enem continua a ser um marco importante na vida dos estudantes, é essencial lembrar que as decisões tomadas agora podem – e devem – ser ajustadas com o tempo. Afinal, a vida profissional é um percurso em constante construção.