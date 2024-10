Enem: Pedagoga dá dicas para garantir um bom desempenho nas provas

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está se aproximando e a preparação adequada para as provas é fundamental para alcançar bons resultados. Além de focar nos estudos, é importante que os candidatos evitem alguns deslizes que podem comprometer seu desempenho.

“O ENEM é uma oportunidade bastante importante para muitos jovens que buscam uma vaga no ensino superior, mas, diante do nervosismo, algumas regras básicas podem ser esquecidas. Estar atento a esses detalhes faz toda a diferença para garantir um bom desempenho e evitar surpresas no dia da prova”, destaca Marizane Piergentile, pedagoga e diretora de educação das unidades do ABCDM e Litoral do Colégio Adventista

Pensando nisso, a pedagoga elaborou um guia com 10 dicas para o estudante não esquecer antes da prova. Confira!

Leve o documento correto: Apenas o documento oficial com foto é aceito para a realização da prova. Cópias simples, autenticadas ou documentos sem foto não são permitidos.

Caneta certa: Sabemos que a caneta azul pode até ser considerada mais bonita, mas ela não pode. A caneta precisa ser esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. Outras cores não são aceitas.

Objetos proibidos: Não é permitido levar lápis, borracha, régua, nem canetas diferentes da especificada. Dispositivos eletrônicos, fones de ouvido, óculos escuros e bonés também são barrados.

Conheça o local da prova: Verifique com antecedência o endereço e calcule o tempo necessário para chegar ao local, evitando surpresas e atrasos no dia do exame.

Não subestime a redação: A redação é uma parte imprescindível do ENEM e ignorar sua escrita pode comprometer a nota final. Pratique a escrita e estude temas atuais para se preparar.

Alimentos permitidos: Durante a prova, leve alimentos em embalagens lacradas, como chocolates, barrinhas de cereais e lanches leves, para manter a energia.

Hidratação é fundamental: Garanta uma garrafa de água transparente, sem rótulo, para suportar as longas horas de prova.

Chegue cedo ao local da prova: As portas fecham pontualmente e atrasos impedem a entrada. Chegar com antecedência ajuda a reduzir a ansiedade e permite uma revisão rápida.

Desligue o celular antes de entrar: Mesmo que esteja no modo silencioso ou no modo avião, o aparelho deve ser desligado para evitar desclassificação por uso indevido.

Descanse na véspera da prova: Uma boa noite de sono é essencial para manter a concentração e o raciocínio durante a prova. Evite estudar intensamente na véspera para não se sobrecarregar.

O ENEM acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Com o desempenho na prova, os candidatos podem se candidatar a vagas em universidades públicas e privadas por meio dos programas educacionais do Governo Federal.