Enem dos Concursos: especialista dá dicas para quem vai fazer a prova

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), apelidado de “Enem dos Concursos”, terá suas provas realizadas no próximo domingo, 18 de agosto, em 228 cidades de todas as unidades da Federação. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que idealizou e coordena o concurso, são 2,11 milhões de candidatos inscritos para o certame, que selecionará, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais (órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional).

Segundo o coordenador dos cursos de pós-graduação em Gestão Pública da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), José Orcélio do Nascimento, nesta última semana que antecede o a prova, os candidatos podem aproveitar os últimos dias para revisar o conteúdo estudado. Já para quem não estudou, a notícia não é boa: por conta da alta concorrência, começar a estudar agora não garantirá uma aprovação.

“Costumo dizer que um concurso público é similar aos esportes de alto rendimento: atletas que correm somente no final de semana no parque não estão em pé de igualdade com aqueles que treinam todos os dias. Para passar em um concurso, é preciso de uma preparação constante, com foco específico na prova que se quer realizar, estudando os conteúdos do edital, com material adequado e professores preparados para concursos públicos”, afirma Nascimento.

O professor dá as seguintes dicas aos candidatos:

– É possível ainda estudar para a prova, desde que o candidato tenha se preparado com algum material anteriormente;

– Quem já estava estudando, pode tirar a última semana para fazer um intensivo/revisão;



– Quem já estava se preparando para outros concursos públicos têm mais chances, pois os conteúdos semelhantes podem ser aproveitados;



– Para quem não estava estudando, será muito difícil passar na prova, pois a concorrência será muito grande;



– Estudar com base em questões de outros concursos e provas anteriores;



– Realizar muitos exercícios e questões sobre os conteúdos previstos no edital.

Na opinião do professor da FECAP, o servidor público sempre foi um profissional bem avaliado pela população, e essa carreira continua como uma das mais buscadas, inclusive por alunos que atualmente estão cursando uma Graduação.

“Os concursos exigem cada vez mais conhecimento e preparo dos alunos. Mas se engana que um graduado em Contabilidade tem mais chances de passar em uma vaga dessa área do que uma pessoa formada em um curso da área da Saúde, por exemplo. É muito comum que os candidatos deixem de estudar matérias de sua área de formação, acreditando que as questões serão fáceis para ele. O conteúdo cobrado em um concurso não é o mesmo ensinado na graduação. Assim, um profissional de outra área, muito focado na preparação para uma vaga de Contabilidade, pode ter muito mais chances”, explica o professor.

ENEM DOS CONCURSOS SERÁ UM MARCO

“A iniciativa é boa, pois para estudar hoje para um concurso público, os candidatos precisam de tempo, preparo e recursos. A proposta facilita a situação de um aluno candidato que mora no interior, por exemplo, e precisa se locomover até um grande centro para realizar uma prova de concurso. Com a possibilidade do Concurso Público Nacional Unificado, o candidato pode ir para um local mais próximo, gastando menos e podendo participar de mais de um concurso”, opina.

Além da possibilidade de os candidatos poderem fazer uma só uma prova e serem avaliados para várias carreiras, o docente acredita que a administração pública também ganha com a nova forma de avaliação, tendo candidatos mais preparados.

Os candidatos devem conferir o seu local e hora de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Área do Candidato, mesma página em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta Gov.Br.