Enem: como se preparar em menos de 4 meses?

A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro. Poucos meses antes da aplicação do exame, alguns candidatos começam a ficar tensos, especialmente aqueles que não se prepararam adequadamente ao longo do ano. Mas será que a esta altura do campeonato ainda dá tempo de estudar para a prova? Segundo o professor Paulo Jubilut, sim.

À frente do Aprova Total, plataforma online que prepara estudantes para o Enem e outros vestibulares, Jubilut enfatiza que a autodisciplina é crucial neste momento. “Quando temos pouco tempo para estudar para o vestibular, é crucial priorizar conteúdos e utilizar técnicas de estudo eficazes. Focar nos temas mais recorrentes e praticar com provas anteriores pode fazer toda a diferença”, aponta o professor.

Confira 3 estratégias que Jubilut ensina para aproveitar o tempo da melhor maneira:

Estabelecer objetivos semanais

Definir metas de estudo semanais é uma estratégia eficaz para manter a motivação e o foco durante a preparação para o Enem. Devem ser realistas e alcançáveis, permitindo um progresso constante sem sobrecarregar o aluno. “Dividir o conteúdo de estudo em partes menores e específicas, estabelecendo o que deve ser revisado a cada semana, é um ótimo caminho”, aponta o professor.

Jubilut cita como exemplo que, ao invés de simplesmente decidir “estudar matemática”, o estudante precisa traçar um objetivo, como “completar os exercícios de álgebra e revisar geometria”. Ao atingir essas metas, haverá uma sensação de tarefa cumprida que ajuda a manter a motivação elevada. No final de cada semana, vale avaliar o progresso e ajustar as metas conforme necessário para continuar avançando de maneira equilibrada.

Resolver provas passadas

Revisar provas anteriores é uma ótima estratégia para entender o formato do Enem e identificar a recorrência de determinados temas. Ao fazer provas anteriores, o aluno se familiariza com o estilo das questões, entende como as perguntas são formuladas e quais são os padrões de resposta esperados. “Além disso, o aluno pode treinar a resolução de problemas práticos e avaliar seu desempenho, identificando áreas que ainda precisam de atenção nessa reta final. Mergulhar nas provas passadas não é só estudar, é construir uma base de conhecimentos sólida”, reforça Jubilut.

Identificar as disciplinas que têm mais peso na nota

Assim como nem todos os conteúdos merecem 100% da dedicação, nem todas as matérias precisam ser estudadas da mesma forma. Elas podem ter pesos diferentes de acordo com o curso ou a universidade escolhida.

“Quem deseja cursar engenharia civil provavelmente dará atenção especial à física e à matemática; enquanto o candidato de medicina vai focar em biologia e química. É essencial ter isso em mente”, explica o professor.

Na semana antes do Enem, é importante revisar os principais conteúdos e fazer simulados para se acostumar com o tempo e o formato da prova. “Mantenha a calma, durma bem e alimente-se adequadamente. Evite aprender novos conteúdos e foque na revisão do que já foi estudado”, explica Jubilut.