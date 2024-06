Enem 2024: Curso Anglo disponibiliza e-book com as principais informações sobre o exame

Muitos estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano, que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, ainda possuem dúvidas sobre a prova. Para a maioria, o exame representa um momento importante em suas vidas, marcando o início de uma jornada rumo à universidade e ao futuro profissional. É um período de nervosismo, mas também de esperança e expectativa.

Inscrições e aplicação

Para se inscrever no Enem, o aluno deve acessar a página do participante e logar na sua conta do gov.br. No momento da inscrição, o candidato deve selecionar o estado e cidade que realizará a prova e definir se optará por responder as questões de língua espanhola ou inglesa. Essas informações poderão ser alteradas somente no período de inscrição.

A taxa (R$ 85,00) deverá ser paga até o dia 12 de junho, respeitando os horários de compensação bancária.

Com o Enem 2024, você pode:

Concorrer a uma vaga em universidade pública via Sistema de Seleção Unificada (SiSU), programa que organiza o acesso à instituições públicas, que ocorre anualmente e oferece quase 300 mil vagas.

Com o Enem você pode concorrer a vagas no SiSU, ProUni, FIES, processos seletivos próprios de universidades públicas e privadas brasileiras e processos seletivos de universidades no exterior.