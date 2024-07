Enem 2024: 5 leituras que vão ajudar a ter foco nos estudos

A importância das bibliotecas é reforçada por sua função dedicada à leitura e ao conhecimento. A primeira biblioteca de que se tem notícia foi a de Assurbanipal, criada no século VII a.C. na antiga Nínive. No entanto, séculos depois, um levantamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), baseado no Censo Escolar de 2022, revela que as bibliotecas ainda não são acessíveis para a maioria da população.

Apenas 31% das escolas públicas brasileiras possuem bibliotecas. A situação é ainda mais alarmante na educação infantil, em que apenas 18% das unidades oferecem esse espaço. No total, 52% dos alunos de escolas públicas estudam em instituições sem bibliotecas. Na educação infantil, essa lacuna atinge 78% das crianças, ou seja, quase 5,2 milhões de pequenos estudantes sem acesso a livros. No ensino fundamental, 51% dos alunos, mais de 11 milhões de crianças, também estão privados desse recurso. No ensino médio, a situação melhora um pouco, mas, ainda assim, 31% dos estudantes, cerca de 2 milhões, não têm acesso a uma biblioteca.

“O hábito da leitura é fundamental para o vestibular, pois desenvolve a capacidade de análise crítica, aprofunda o repertório cultural e a compreensão textual, elementos essenciais para o sucesso nas provas, ao exigir interpretação refinada e argumentação sólida”, afirma o biólogo Paulo Jubilut, professor e fundador do Aprova Total.

O professor Jubilut abriu a sua biblioteca para ajudar os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção de leituras abrange uma variedade de temas essenciais para o desenvolvimento intelectual e crítico dos alunos. Confira a lista:

1) (In)distraível, de Nir Eyal

Explorando o conceito de distração em nossa vida cotidiana, a obra oferece um guia prático para combater a dispersão e aumentar a produtividade. Eyal propõe um novo paradigma para entender a atenção e sugere que, ao invés de lutar contra as distrações, devemos nos tornar “indistraíveis”. O livro apresenta estratégias baseadas em pesquisas científicas para ajudar os leitores a identificar e superar as causas das distrações, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

“O autor combina insights de psicologia, neurociência e estudos de comportamento humano para fornecer um plano de ação eficaz, transformando a maneira como lidamos com nossas prioridades e gestão do tempo”, revela Jubilut.

2) Hackeando Darwin, de Jamie Metzl

O livro explora um futuro em que a evolução humana é influenciada por avanços científicos que permitem hackear o DNA para proporcionar mais saúde e talento aos descendentes. O livro convida os leitores a entrarem nos laboratórios onde cientistas estão transformando a ficção científica em realidade, desafiando questões éticas e transformando a própria essência do que significa ser humano. Além disso, a publicação trata de assuntos como o envelhecimento. “Hoje, por exemplo, quando comparamos os recursos de combate ao câncer, ao Alzheimer, à artrite, há muito mais investimentos do que para combater o envelhecimento”, observa Jubilut.

3) A Próxima Onda, de Mustafa Suleyman

A publicação aborda os riscos e oportunidades da inteligência artificial e outras tecnologias em rápido desenvolvimento. O livro oferece um alerta urgente sobre os desafios que essas inovações representam para a humanidade e propõe soluções para lidar com essas questões. Mustafa Suleyman é cofundador da DeepMind, uma das principais empresas de inteligência artificial, e compartilha sua visão sobre o impacto dessas tecnologias na próxima década.

4) Brevíssima História de Quase Tudo, de Bill Bryson

“Brevíssima História de Quase Tudo”, de Bill Bryson, é uma exploração fascinante e divertida do mundo da ciência. O autor aborda temas complexos de forma acessível e envolvente, desde a origem do universo até a evolução da vida na Terra. Com seu estilo leve e informativo, Bryson leva os leitores a uma jornada cativante pelo conhecimento científico, revelando os mistérios do mundo ao nosso redor.

5) Os Números Não Mentem, de Vaclav Smil

A obra é uma exploração fascinante e acessível das estatísticas que moldam nosso mundo. “Os Números Não Mentem”, de Vaclav Smil, examina estatísticas que moldam o mundo, desmistificando preconceitos sobre sociedade, economia, energia e meio ambiente. Com 71 ensaios baseados em dados concretos, Smil oferece uma compreensão objetiva de realidades complexas, desafiando percepções comuns e fornecendo insights valiosos. “Vaclav Smil demonstra como os números podem desvendar verdades ocultas sobre o nosso mundo, proporcionando uma visão mais clara e objetiva das questões que enfrentamos”, analisa o professor Jubilut.