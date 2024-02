Enel X inaugura seu primeiro hub de recarga para carros elétricos no SP Market

A Enel X, divisão inovadora do Grupo Enel focada em soluções energéticas avançadas, celebra um marco significativo para os entusiastas de veículos elétricos em São Paulo. No dia 6 de fevereiro, a empresa inaugura seu primeiro hub de recargas na capital paulista, localizado estrategicamente no estacionamento do Shopping SP Market, na Avenida das Nações Unidas. É o maior hub de energia dentro de um shopping center no Brasil. Esse novo eletroposto oferece uma solução prática e eficiente para os proprietários de carros elétricos, com capacidade para recarregar até 20 veículos simultaneamente.

Situado em um espaço de 230m2, o hub não apenas facilita o acesso aos motoristas devido à sua posição em uma das vias mais movimentadas da cidade, mas também preenche uma lacuna importante na Zona Sul, uma região carente de serviços semelhantes. A instalação inclui a opção de recargas rápidas, permitindo um recarregamento completo do veículo em apenas 30 minutos, uma comodidade excelente para os usuários.

Maíra Santos, gerente de marketing do SP Market, destaca a importância da iniciativa: “Incorporando tecnologias inovadoras, o SP Market se posiciona como um centro comercial pioneiro, atendendo proativamente às demandas dos consumidores e se alinhando às tendências de mobilidade sustentável. Essa ação eleva a experiência de compras, reforçando o compromisso do shopping com a sustentabilidade ambiental”.

O hub de recarga, com 195 kW de potência instalada, apresenta uma tarifa promocional durante o mês de fevereiro e o pagamento pode ser feito por meio do aplicativo Zletric. Esse app facilita a localização dos carregadores, a visualização de sua disponibilidade e o planejamento da rota até o hub, além de oferecer diversas opções de pagamento.

“O impacto desse hub de recarga é essencial para o desenvolvimento e a evolução da eletrificação no Brasil. Ao disponibilizar mais eletropostos, reforçamos a confiança do consumidor na aquisição de veículos elétricos e participamos ativamente na remodelação do perfil de consumo, oferecendo um novo espaço que combina segurança, conforto e rapidez na recarga”, afirma Francisco Scroffa, diretor geral da Enel X.

A Enel X tem contribuído significativamente para a expansão da infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Brasil. Em 2023, a empresa instalou mais de 500 carregadores públicos e semipúblicos, além de fornecer mais de seis mil carregadores para uso privado, incluindo modelos de carregamento rápido.