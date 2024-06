Enel SP registra 30 ocorrências com balões de janeiro a maio e cerca de 24 mil pessoas impactadas

Junho é um tradicional mês de festas por todo país. É também quando, entre muitas delícias e diversão, a prática criminosa de soltar balões costuma aumentar. De olho nesse cenário, a Enel Distribuição São Paulo fez um levantamento sobre a quantidades de ocorrências envolvendo balões sobre a rede elétrica em 2024. Só neste ano, de janeiro a maio, 6.199 clientes (aproximadamente 24 mil pessoas) foram impactados com interrupção no fornecimento de energia por conta das quedas de balões sob a rede elétrica. Neste período, a distribuidora identificou 30 ocorrências de balões que atingiram a rede elétrica na região Metropolitana de São Paulo.

No período, as cidades com maior número de ocorrências foram: São Paulo (21), Santo André (3), Cotia (2), São Bernardo do Campo (1), Mauá (1), Cajamar (1) e Santana de Parnaíba (1).

“É importante ressaltar que fabricar, vender, transportar ou soltar balões no Brasil é crime. Essa prática, além de colocar vidas em risco, quando próxima da rede elétrica, pode causar acidentes, aumentando o risco de incêndios e até a interrupção no fornecimento de energia”, destaca Shigueo Yonashiro Neto, gerente do Centro de Operação da Enel Distribuição São Paulo.

Saiba o que fazer ao ver um balão caindo sobre a rede elétrica:

– Caso um balão caia dentro de uma subestação de energia elétrica, o risco de explosão é muito grande, portando, não tente entrar no local para resgatar o balão;

– Caso um balão caia sobre a rede elétrica, não tente remover o balão dos fios;

– Se identificar um balão sobre a rede ou em uma subestação de energia, entre em contato com a Enel Distribuição São Paulo.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição São Paulo podem entrar em contato pelo aplicativo Enel São Paulo, baixado gratuitamente para IOS e Android; pela Agência virtual www.enel.com.br; pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento (0800 72 72 196).