Enel SP reativa dois pontos do programa Ecoenel para coleta de recicláveis com bonificação na conta de luz

Com o Ecoenel é possível contribuir com o meio ambiente e ainda economizar na conta de luz. A Enel Distribuição São Paulo reabriu dois pontos de coleta do programa, permitindo que os clientes troquem resíduos e materiais recicláveis por bônus na conta de energia. Os dois ecopontos estão localizados nos supermercados ASSAÍ, em Santo André, na Vila Homero Thon, e na unidade Águia de Haia, no bairro Parque Paineiras, em São Paulo.

Para participar do Ecoenel, basta apresentar a conta de energia em um dos pontos de coleta e realizar o cadastro. Em seguida, os clientes podem levar os resíduos pré-separados para serem pesados e convertidos em bônus. O valor do crédito é calculado com base no peso, unidade ou litro dos materiais e será creditado automaticamente na conta de energia. Se o bônus ultrapassar o valor total da fatura, o saldo restante será transferido para a fatura seguinte.

“Com esta iniciativa, queremos levar a educação ambiental para dentro dos lares dos nossos clientes, incentivando a prática de separação e descarte correto de resíduos. Entendemos que fomentar esse hábito é essencial para contribuir com um futuro mais sustentável. Além do benefício financeiro, o bônus na conta de luz fortalece a conexão com os nossos clientes, ao mesmo tempo em que reforça a reciclagem e o descarte responsável”, afirmou Solange Mello, gerente de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo.

Os pontos de coleta do Ecoenel aceitam papelão, plásticos, vidros e metais. A unidade do Assaí de Santo André também recebe resíduos eletrônicos, como celulares, processadores, HDs, conectores, drives, fontes, cabos e coolers, promovendo uma destinação adequada para esses materiais.

Para celebrar a reinauguração dos ecopontos, entre os dias 21 e 23 de novembro, além da coleta de recicláveis, a Enel realizará a troca de lâmpadas aos clientes que estiverem no Assaí Santo André, e entre os dias 28 e 30 de novembro aos clientes que estiverem no Assaí Águia de Haia. Em ambos os locais, cada cliente pode trocar até 20 lâmpadas por unidade consumidora. Para participar, é necessário estar cadastrado no programa Ecoenel SP, apresentar a conta de energia da Enel e levar as lâmpadas ineficientes para substituição.

Além disso, os participantes do Ecoenel ganharão brindes: ao destinar 5 kg de resíduos recicláveis, o cliente receberá um lápis-semente; quem destinar 20kg, ganhará um squeeze. A promoção é limitada a um brinde de cada por unidade consumidora.

O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo, mas está entre os países que menos reciclam esse tipo de resíduo. Segundo uma pesquisa da Green Eletron, apenas 3% do lixo eletrônico gerado no país é reciclado. O levantamento também indica que 87% da população armazena eletroeletrônicos sem utilidade em casa por mais de dois meses, e 25% nunca descartou corretamente esses resíduos em pontos de coleta.

Os clientes da Enel podem consultar os endereços dos sete ecopontos em operação no site da companhia.

Serviço:

Locais de descarte: Santo André (Assaí, Vila Homero Thon) e São Paulo (Assaí, Parque Paineiras)

Horário: Assaí Águia de Haia: Terça a sábado, das 10h às 13h, e das 14h às 17h.

Assaí Santo André: Terça a sábado, das 10h às 13h, e das 14h às 17h

Dias: de segunda a sexta-feira