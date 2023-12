Enel SP oferece condições especiais de parcelamento para clientes com débitos pendentes

A Enel Distribuição São Paulo oferece condições especiais neste fim de ano para seus clientes ficarem com as contas em dia com a distribuidora. Na campanha Quita Fácil, os consumidores que têm débitos pendentes na fatura de energia podem negociar suas dívidas com até 50% de desconto ou parcelar em até 12 vezes sem juros. A campanha é válida até 31 de dezembro. As condições especiais podem ser contratadas no site, aplicativo, lojas de atendimento ou pela Central de Atendimento no telefone 0800 72 72 120.

O objetivo da ação é oferecer condições de negociação flexíveis aos clientes não atendidos pelo Programa Desenrola, do Governo Federal, evitando que estes passem as festas de fim de ano com o fornecimento de energia suspenso e/ou com restrições de crédito. “Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes oferecendo condições especiais para ajudar os consumidores a iniciar o novo ano sem débitos pendentes”, afirma André Oswaldo, Diretor de Mercado da Enel São Paulo.

Veja como quitar as dívidas:

Clientes com contas vencidas há mais de 60 dias podem parcelar seus débitos em até 12 vezes sem juros ou com descontos que podem chegar até 50% do débito total atualizado.

Em lojas selecionadas, nossos clientes poderão parcelar em até 21x no cartão de crédito, com as mesmas condições especiais.

Ação especial neste sábado

Para apoiar a ação, as lojas de atendimento de Osasco, Santo Amaro, Santana, São Miguel e Santo André abrirão no dia 16 de dezembro, próximo sábado. O horário de funcionamento será de 9h as 13h.

Canais de Atendimento para realizar as negociações:

– Aplicativo da Enel SP, que pode ser baixado gratuitamente pelo iOS ou Android;

– Agência Virtual

– Central de Atendimento no telefone 0800 72 72 120;

– Presencialmente, nas loja de atendimento da Enel São Paulo.