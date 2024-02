Enel SP monta plano especial de atendimento para o Carnaval 2024

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, elaborou um robusto plano operativo voltado especialmente para o Carnaval 2024. As ações têm como objetivo garantir o fornecimento de energia durante a folia, entre os dias 09 e 14 de fevereiro para todos os clientes e também para os locais de desfiles e blocos.

A companhia manterá equipes de plantão em pontos estratégicos, capazes de realizar pronto atendimento caso ocorra qualquer anormalidade no sistema em todas as áreas do evento. O plano operacional também garante um aumento de até três vezes o número de equipes de emergência disponíveis em caso de eventual contingência severa provocada pelo fenômeno do El Niño que, neste verão, tem gerado um volume de chuvas acima da média, com fortes rajadas de ventos e raios.

O reforço se aplica também aos canais de atendimento, que têm estrutura dimensionada para cada situação. No call center, a capacidade de atendimento passa a ser dobrada nas contingências severas.

Além disso, um profissional da distribuidora será alocado no Centro de Operações Integradas de São Paulo (COI), responsável pelo monitoramento da cidade. Desta forma, a Enel SP é capaz de acompanhar ocorrências de grande porte e priorizar o atendimento, em um trabalho conjunto e de parceria com órgãos públicos como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícias Civil e Militar, Samu, CET e Sabesp.

“Elaboramos um plano de ação forte, consistente e integrado com os órgãos públicos parceiros para atuarmos nestes dias e evitarmos transtorno para os desfiles das escolas de samba no Anhembi e Carnaval de Rua”, afirma Vincenzo Ruotolo, responsável pela Operação e Manutenção da Enel Distribuição São Paulo.

No Sambódromo do Anhembi, a iluminação da pista – local onde ocorrem os desfiles – é alimentada por geradores contratados pela organização do evento. A operação de responsabilidade da Enel Distribuição São Paulo só ocorre em caso de anormalidade com esses equipamentos. Já os grandes camarotes do local são alimentados pela rede da concessionária, com os geradores contratados como backup em caso de necessidade.

“Profissionais de diferentes áreas estarão de sobreaviso para garantir o fornecimento de energia nos 24 municípios da nossa área de concessão. Trabalharemos com reforço de equipes nas bases operacionais da Enel SP, que estarão ativas durante todo o Carnaval. Contaremos com maior disponibilidade de eletricistas, técnicos e engenheiros, além de colaboradores de call center”, acrescenta Vincenzo Ruotolo.

O plano envolve ainda um processo estruturado de categorização das ocorrências, com definição de escala de prioridade, permitindo que casos mais sensíveis recebam atendimento primeiro. Hospitais, clientes que dependem de aparelhos elétricos para sobreviver cadastrados no sistema e outros serviços essenciais recebem atenção prioritária.

“Em caso de evento climático severo, estamos prevendo estabelecer comunicação direta e intensa com órgãos públicos, para entender as prioridades de atendimentos de emergência. Também programamos intensificar o monitoramento dos canais digitais da companhia e manter os clientes informados sobre a atuação da empresa seja por e-mail, SMS e outros canais”, comenta André Oswaldo, diretor de Mercado da Enel São Paulo.

Já no Carnaval de Rua, a Enel Distribuição São Paulo, além de todo suporte técnico, também tem a preocupação de orientar a população com cuidados básicos quanto à rede elétrica na hora de aproveitar a festa.

Confira:

Não lance serpentinas, confetes ou qualquer material na rede elétrica;

Não instalar qualquer adereço nos postes ou próximo a rede elétrica;

Não usar a rede elétrica para instalações clandestinas. Furtar energia é muito perigoso. Além de ser crime, provoca acidentes graves e até mortes;

Ao montar e desmontar qualquer estrutura para show, fique atento e mantenha distância da rede elétrica;

Antes de se divertir em Trio Elétrico ou Carro alegórico, verificar se o local que vai transitar não tenha rede elétrica.

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamada no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais para maior agilidade do atendimento. A empresa reforçou a estrutura em todos os seus canais de comunicação direta para ingresso das solicitações.

Canais de atendimento ao cliente

Para comunicar falta de luz durante as contingências, a companhia orienta os clientes a priorizarem os canais digitais. Em caso de falta de energia, o cliente pode enviar um SMS gratuitamente para o número 27373 com a palavra LUZ junto com o número da instalação que consta da conta de energia. Exemplo: LUZ012345678. Também podem acessar o App Enel São Paulo, o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 ou a agência virtual do site