Enel SP mobiliza operação para enfrentar novo alerta de chuva

Diante da nova previsão de chuvas e ventos fortes, que devem atingir a região metropolitana de São Paulo nesta sexta-feira (8), a Enel Distribuição São Paulo está preparada para colocar em prática seu Plano Emergencial de Atendimento, se necessário.

A companhia reforçou, antecipadamente, suas equipes em campo, que estão de prontidão desde a tarde de ontem (7) para atender a eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia dentro da área de concessão, composta por 24 municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital paulista.

Além disso, desde as primeiras horas do dia, a distribuidora participou ativamente do Gabinete de Crise, instaurado pelo Governo de São Paulo, para atuar de forma integrada, com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CET e outros agentes públicos.

Para atender a casos críticos, a empresa mantém ainda 500 geradores para serviços essenciais, como hospitais, além de dois transformadores móveis e duas subestações, que podem ser posicionados em pontos estratégicos de bairros afetados. Os canais de atendimento também foram reforçados, incluindo o call center, que está preparado para dobrar sua capacidade.

Abertura de chamados

Para registro de falta de energia, em situações de contingência, a empresa orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais digitais para mais agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) e o WhatsApp: (21) 99601-9608.

Alertas de Segurança

A empresa reforça a importância de ficar atento a dicas de segurança em relação à rede elétrica durante tempestades:

● Se encontrar um cabo partido, não se aproxime;

● Não encoste em objetos metálicos, como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades;

● Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;

● Busque abrigo seguro: em caso de ventos intensos, procure locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas;

● Evite áreas arborizadas: durante tempestades, há risco de queda de árvores e descargas atmosféricas (raios).