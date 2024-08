Enel SP leva eficiência energética a hospital e mais quatro escolas em Osasco

Depois de substituir quase 600 lâmpadas do sistema de iluminação pública em Osasco, a Enel Distribuição de São Paulo anuncia novo pacote de iniciativas de eficiência energética no município. Desta vez, quatro escolas municipais e um hospital serão beneficiados com a modernização de instalações elétricas, troca de aparelhos e adoção de tecnologia LED, mais potente, econômica e duradoura, entre outras ações.

“Estamos comprometidos em transformar a maneira como as instituições públicas consomem energia, beneficiando tanto as entidades participantes quanto as pessoas por elas atendidas, promovendo soluções que resultam em eficiência energética, economia financeira e preservação do meio ambiente, com a redução de emissão de CO2”, explica Solange Mello, responsável por projetos de sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo.

Com a substituição das lâmpadas nas ruas de Osasco por tecnologia LED feita ao longo de 2023, por exemplo, a economia estimada, segundo ela, é de 252,27 MWh/ano, suficiente para abastecer 123 residências com consumo mensal de 173 kWh por 12 meses. “Mais de 9 toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas na atmosfera por ano, o que equivale ao plantio de 70 árvores.”

Agora, a Enel expande as ações do seu Programa de Eficiência Energética em Osasco para quatro escolas municipais, além do Hospital e Maternidade Amador Aguiar. Mais de 4 mil lâmpadas antigas serão substituídas por LED nessas cinco instituições – 1.864 delas só na Maternidade. A empresa também instalará sistemas de geração fotovoltaico (placas solares) na unidade de saúde e em duas das escolas. Somadas, as três plantas geradoras terão capacidade de 372 KWp. “E ainda trocaremos 66 aparelhos de ar-condicionado do Amador Aguiar por modelos inverter, que são mais eficientes.”

Com essas ações, a expectativa é que, no total, seja alcançada uma economia de 989,45 MWh/ano, suficiente para abastecer 485 residências com consumo de 170 kWh/mês.

Guilherme Lencastre, presidente Enel SP/Divulgação

“São resultados consistentes para questões relevantes e atuais, como sustentabilidade, por meio da redução de emissões de CO2, e economia de gastos, graças a soluções mais eficientes. Um programa que está beneficiando áreas importantes para nós: ruas, escolas e hospital bem iluminados e com sistemas elétricos modernos”, afirmou o prefeito de Osasco, Rogério Lins, durante cerimônia de lançamento da nova fase do programa de Eficiência Energética da Enel São Paulo no município. A cerimônia contou com a presença do presidente da distribuidora, Guilherme Lencastre.

Programa

O Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição São Paulo, viabilizado com recursos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), existe desde 1998 e já investiu aproximadamente R$ 1 bilhão em 419 projetos focados no consumo consciente de energia, melhoria das instalações elétricas e ações educativas. Nos últimos quatro anos, seis municípios receberam investimentos de R$ 8,4 milhões, resultando em uma economia de 6,3 GWh/ano e na redução da emissão de 250 toneladas de CO2 na atmosfera, equivalente ao plantio de 1.786 árvores.