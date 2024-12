Enel SP lança campanha de renegociação de dívidas

A Enel São Paulo destaca que a campanha de renegociação de dívidas não é apenas uma oportunidade para os clientes regularizarem suas contas, mas também um reflexo do compromisso da empresa com a responsabilidade social e a sustentabilidade financeira de seus consumidores . André Oswaldo , responsável pela área de mercado da Enel São Paulo, enfatiza que muitos clientes recebem o 13º salário neste período do ano , o que pode facilitar o pagamento de débitos e permitir um início de ano mais tranquilo .

Segundo Oswaldo, a iniciativa é parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer o relacionamento com os clientes e promover a inclusão financeira . Ele ressalta que, ao oferecer condições diferenciadas, como parcelamentos estendidos e isentos de juros para famílias inscritas no CadÚnico , a empresa busca atender às necessidades específicas de diferentes perfis de consumidores , promovendo assim uma abordagem mais personalizada e justa.

“Nosso objetivo é fornecer soluções que sejam viáveis ​​para todos os nossos clientes, independentemente de sua situação econômica. Queremos que eles saibam que estamos aqui para apoiar e ajudar na resolução de suas pendências financeiras”, afirma Oswaldo. Esta declaração reflete o esforço contínuo da Enel em se manter como uma companhia próxima de seus consumidores , entendendo suas dificuldades e oferecendo alternativas viáveis.

Com esse anúncio, a Enel São Paulo reforça sua intenção de ser mais do que uma fornecedora de energia elétrica ; ela se posiciona como uma parceira ativa na promoção do bem-estar financeiro de seus clientes . A campanha continua até o final do ano , oferecendo tempo suficiente para que todos possam se beneficiar das condições especiais propostas . A seguir, serão apresentadas as opções específicas para quem deseja renegociar suas dívidas com a Enel .