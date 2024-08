Enel SP intensifica mutirões de podas para reduzir impacto no fornecimento de energia

Com o intuito de ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia e a segurança da rede elétrica, a Enel Distribuição São Paulo está reforçando as podas preventivas de galhos de árvores em toda a área de concessão. Em julho, a companhia realizou cerca de 80 mil podas, três vezes mais do que a média mensal de podas realizadas no ano passado.

A companhia vai chegar a um total de mais de 600 mil podas efetuadas por ano na capital e nos 23 municípios em que atua, o dobro do ano passado. Entre os meses de julho e setembro, apenas na capital, a Enel vai realizar mais de 48 mil ações de poda em diferentes bairros, o que já corresponde a um aumento de mais de 100 % em relação ao mesmo período do ano passado.

“Estamos intensificando as manutenções preventivas em todos os locais em que atuamos. Com a ampliação dessas ações, nosso objetivo é reduzir as quedas de energia, principalmente as decorrentes do contato da vegetação”, explica Guilherme Lencastre presidente da Enel Distribuição São Paulo.

Este ano, a Enel também está ampliando a contratação de eletricistas próprios para atuar em campo, além de instalar mais religadores e equipamentos de telecontrole. Os equipamentos de telecontrole permitem o gerenciamento remoto da rede, restabelecendo a energia de forma mais ágil em caso de desarmes momentâneos da rede e reduzindo o número de clientes impactados.

A Enel SP reforça que a poda de árvores é uma prática essencial não apenas para a segurança da rede elétrica, mas também para a proteção da infraestrutura urbana e a preservação do meio ambiente. Outros benefícios específicos da ação incluem: