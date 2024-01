Enel SP inova inspeção da rede elétrica com uso de helicóptero na Região Metropolitana 

A Enel Distribuição São Paulo investe continuamente na modernização das redes elétricas e na utilização de novas tecnologias que garantam mais qualidade no fornecimento de energia aos clientes. Como parte dos esforços de aplicar soluções inovadoras a serviço dos consumidores, a empresa passa a adotar na região metropolitana de São Paulo a inspeção aérea das redes elétricas com uso de um helicóptero. A iniciativa tem como objetivo agilizar a detecção de trechos para manutenção preventiva e corretiva, especialmente em áreas de difícil acesso por via terrestre e que ficam afastadas dos centros urbanos. Cerca de 2 mil quilômetros de redes serão inspecionados de forma aérea apenas este ano.

Para capturar imagens aéreas das redes de alta e média tensão, a aeronave utilizada conta com uma câmera de alta resolução, que filma todo o trajeto. Possui ainda um aparelho de tecnologia LIDAR (da sigla inglesa Light Detection And Ranging), que é capaz de produzir um modelo 3D da rede inspecionada. Além disso, um equipamento termográfico também foi instalado para verificar a temperatura de conexões e equipamentos. Em terra, uma equipe da Enel recebe todas as informações geradas pelo helicóptero e, dessa forma, consegue realizar os serviços na rede com precisão. Todas as imagens são analisadas para verificar anomalias e interferências nas redes para, então, auxiliar as equipes a traçar um plano de manutenção. O helicóptero opera em altitude segura, garantindo a confiabilidade das manobras.

“A inspeção aérea permite planejar melhor o trabalho das equipes, poupa tempo e garante mais eficiência e precisão nas atividades de manutenção em áreas de maior complexidade”, afirma Vincenzo Ruotolo, Responsável pela Operação na Enel Distribuição São Paulo. “Conseguimos, acessar com agilidade locais em que os carros da companhia teriam dificuldade para chegar”, acrescenta o executivo.

O projeto de inspeção aérea por helicóptero faz parte do compromisso da Enel em buscar soluções inovadoras, diminuindo os riscos à segurança dos colaboradores, dos clientes e da população em geral. Integra-se ao plano de investimento e ações de manutenção preventiva da companhia nas regiões de sua área de concessão para melhorar a qualidade do serviço. Ao longo do ano, também são realizadas ações como inspeção terrestre de redes, podas preventivas, reforço dos dispositivos de digitalização, substituição de equipamentos, como transformadores, espaçadores de rede e cabos, além da realização de obras estruturais de modernização e ampliação do sistema. O objetivo é tornar a rede mais eficiente, automatizada e resiliente, reduzindo eventuais impactos sobre o serviço de fornecimento de energia.

Como parte do compromisso da Enel com a modernização das redes, a empresa também realizou nos últimos anos investimentos significativos que possibilitaram mais do que dobrar o número de equipamentos de automação (“telecontrole”) instalados na rede elétrica entre 2017 e 2023. O parque de equipamentos gerenciados remotamente passou de quase 8 mil para mais de 21 mil e permitiram que cerca de 8 milhões de clientes deixassem de ser impactados por interrupções do serviço, graças a manobras remotas da rede. Com o Telecontrole, a distribuidora é capaz de isolar à distância apenas o trecho da rede com problema, reduzindo o número de clientes impactados numa eventual interrupção do serviço.