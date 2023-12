Enel SP dá dicas de segurança para quem vai viajar nas férias

O fim de ano é um período propício para viagens de férias mais longas, seja com amigos ou familiares, mas os cuidados com as residências e estabelecimentos comerciais temporariamente inativos, não devem ser esquecidos antes da partida, principalmente em relação às instalações elétricas. Aparelhos eletrônicos deixados na tomada, por exemplo, podem gerar enormes dores de cabeça, causando até princípios de incêndio, em caso de curtos-circuitos, ou consumindo energia além do necessário.

Por isso, Enel Distribuição São Paulo traz para a população algumas dicas para garantir a segurança e para contribuir para maior economia na conta de energia.

“Viajar é maravilhoso, mas é preciso garantir que tudo esteja em ordem e em pleno funcionamento no momento do retorno. Por isso é muito importante que o consumidor faça uma checagem geral antes de deixar sua casa, apartamento, escritório ou comércio, garantindo uma viagem de férias tranquila, sem sustos ou surpresas desagradáveis na volta”, destaca Otávio dos Anjos, responsável por Saúde e Segurança do Trabalho na Enel Distribuição São Paulo.

Confira as dicas de segurança e economia de energia para quando estiver ausente da residência ou estabelecimento comercial:

– Desligue os aparelhos eletrônicos da tomada. Além de consumirem energia, podem causar princípios de incêndio após curtos-circuitos em caso de alterações na rede elétrica, como na incidência de raios;

– Caso não haja necessidade de manter equipamentos eletrônicos ligados, desligue a chave geral, impedindo um consumo indesejado;

– Se desejar manter alguma luz acesa, instale um temporizador, programando o desligamento durante o período do dia;

– Verifique periodicamente as condições das instalações elétricas da sua residência ou estabelecimento comercial, sempre com apoio de um profissional qualificado;

– Garanta o acesso do leiturista ao medidor de energia, evitando cobrança por estimativa.