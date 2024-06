Enel SP abre inscrições para programa intensivo de capacitação de eletricistas

A Enel Distribuição São Paulo acaba de abrir inscrições para um programa de capacitação em parceria com o Senai, com duas turmas exclusivas para mulheres e oito turmas mistas. O curso formará mais de 200 eletricistas que poderão concorrer a vagas de eletricista na companhia.

As aulas começam no segundo semestre e a capacitação terá duração de até seis meses. Trata-se de um programa intensivo que visa atender a necessidade imediata por novos profissionais, conforme compromisso assumido pela empresa no início de maio deste ano. O curso está dentro do escopo do projeto “Conexões para o Futuro”, da Enel Brasil, que contempla este e outros programas de capacitação da companhia.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, sem distinção de gênero, ensino fundamental completo, apresentar documento pessoal e passar pelo processo seletivo de admissão. Não é exigida experiência profissional prévia. É preciso preencher o formulário para fazer a inscrição.

Durante o período do treinamento, os alunos receberão bolsa auxílio para transporte e alimentação. Para receberem o benefício, será preciso apresentar o comprovante de matrícula e serão avaliadas, no decorrer do curso, frequência e nota para manutenção da bolsa.

Os selecionados receberão formação teórica, prática e comportamental. Foram abertas dez turmas para este programa: oito turmas mistas, com 160 vagas no total, e outras duas voltadas exclusivamente a mulheres, com 50 vagas (duas turmas de 25 alunas).

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, em horários a serem definidos. O treinamento da turma mista terá 480 horas de duração, cerca de seis meses, enquanto nas turmas exclusivas para mulheres terá 240 horas, para que possam conciliar com outras atividades. As candidatas podem optar por participar do curso completo ou de menor extensão.

Ao concluir a capacitação, todos estes profissionais poderão participar dos processos seletivos na Enel previstos no plano de contratação e em empresas parceiras.

Plano de contratações

Além de programas de capacitação, a Enel também anunciou em abril a contratação de 1,2 mil eletricistas no prazo de um ano para reforçar as equipes que atuam em campo na área de concessão da distribuidora em São Paulo. Essas contratações já estão em andamento e são parte de um plano robusto que irá quase dobrar o número de colaboradores próprios para atendimento de emergência, manutenção e combate às perdas.

“Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais os serviços prestados aos nossos clientes, além de criar oportunidades de desenvolvimento profissional e geração de emprego nas regiões onde atuamos”, afirma o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre. A expectativa é que todas estas medidas tenham impacto direto na qualidade dos serviços da distribuidora e na redução do tempo médio de atendimento aos clientes em toda a área de concessão, que abrange 24 municípios na Região Metropolitana de São Paulo.