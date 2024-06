Enel seleciona projetos para investir R$ 50 milhões em eficiência energética

A Enel Distribuição São Paulo vai investir R$ 50 milhões em projetos de eficiência energética em sua área de concessão no estado. Este valor representa um aumento de 43% do montante de recursos inicialmente previsto, que era de R$ 34 milhões. A seleção está sendo feita por meio da Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2023), iniciativa financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Em workshop realizado nesta quinta-feira (27), na capital, a empresa esclareceu dúvidas e apresentou detalhes do edital, que torna mais transparente e democrático o processo de seleção dos projetos e obras a serem implementados. O programa oferece a clientes públicos e privados da Enel a oportunidade de apresentarem iniciativas que promovam ganhos energéticos, com foco no consumo eficiente, melhorias de instalações elétricas e ações educacionais.

O Programa de Eficiência Energética da Enel São Paulo existe desde 1999 e já investiu cerca de R$ 1 bilhão em 419 projetos. Este ano, do valor total disponível para o estado, R$ 15 milhões serão destinados a iniciativas de iluminação pública; R$ 15 milhões vão para comércio, serviços e indústria; R$ 10 milhões para poder público e serviços públicos; e R$ 10 milhões para projetos das categorias residencial e rural.

Projetos já contemplados em chamadas públicas anteriores

Entre 2019 e 2022, a Enel realizou projetos em quatro universidades paulistas por meio do programa, resultando na substituição de 35,5 mil lâmpadas por modelos LED e na instalação de quatro microusinas solares, com investimento de aproximadamente R$ 6,5 milhões. Esses projetos somaram uma economia de energia estimada em 6,8 mil MWh/ano, o equivalente ao consumo anual de 3,3 mil residências.

O projeto da Universidade Federal do ABC (UFABC), que foi selecionado em 2023, contempla a modernização do sistema de iluminação dos campi de Santo André e São Bernardo do Campo. Com previsão de finalização em dezembro de 2024, estão sendo investidos mais de R$ 3 milhões em melhorias, que devem gerar uma economia de energia de 1.039,33 MWh para a universidade. As iniciativas incluem a substituição de 12,3 mil lâmpadas comuns por LED, a instalação de 18 aparelhos de ar-condicionado e a implantação de duas microusinas solares, com potência estimada de 212,9 KWp (kilowatt-pico).

Também foram instalados 2.492 painéis fotovoltaicos e quatro árvores solares, duas em cada campus da UFABC. Com potência de 100 Wp (watt-pico), essas estruturas captam a luz do sol e convertem em energia elétrica, sendo equipadas com portas de conexão USB, que permitem o carregamento simultâneo de até cinco dispositivos móveis, como celulares e tablets. Cada instalação tem também duas lâmpadas LED de 10 watts para iluminação noturna.

No segmento de hospitais, entre 2021 e 2022, a Enel realizou projetos em quatro instituições de São Paulo, totalizando 27,3 mil lâmpadas trocadas e uma usina solar instalada, com investimento de aproximadamente R$ 5,4 milhões.

Finalizadas em 2023 e com investimento total superior a R$ 4,7 milhões, as melhorias do Hospital das Clínicas, por exemplo, incluíram a modernização do sistema de iluminação, sistemas motrizes e a instalação de uma microusina solar, com a substituição de mais de 38,4 mil lâmpadas fluorescentes por LED e a instalação de 456 placas fotovoltaicas, gerando economia estimada de 7.042,85 MWh. Os projetos foram aprovados nas chamadas públicas de 2018 e 2021.

“A Chamada Pública de Projetos é um instrumento fundamental para promover a eficiência energética e a inovação em nosso estado. Ela nos permite selecionar e investir em iniciativas que têm um impacto direto e relevante na qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que contribuímos para um consumo de energia mais consciente e sustentável. Estamos comprometidos em tornar o processo cada vez mais transparente e acessível, garantindo que os melhores projetos sejam implementados e que os benefícios sejam amplamente distribuídos”, afirma Guilherme Lencastre, presidente da Enel Distribuição São Paulo.

Critérios para seleção

As inscrições para a chamada pública estão abertas até 19 de julho de 2024 e o edital está disponível para consulta no site da CPP. Um dos critérios é que os projetos inscritos custem de R$ 1 milhão a R$ 4 milhões e tenham foco no consumo eficiente de energia.

A análise e a classificação dos projetos inscritos na chamada pública consideram a documentação obrigatória requerida, a qualidade das iniciativas, o desenvolvimento da proposta e a inovação, além da pontuação atingida segundo os critérios estabelecidos e divulgados no edital. A metodologia é definida pela ANEEL, por meio de uma comissão julgadora, que também analisa e pontua os projetos de acordo com as regras do edital.