Enel registra 500 colisões contra postes da rede elétrica em São Paulo

Com o intuito de conscientizar e mobilizar a sociedade por um trânsito mais seguro, a Enel Distribuição São Paulo realizou um levantamento que mostra que, em 2023, foram registradas 500 colisões contra postes da rede elétrica em toda a sua área de concessão, o que equivale a uma média de mais de uma batida em postes por dia. Considerando somente os primeiros quatro meses deste ano, foram registradas 132 ocorrências nos municípios atendidos pela empresa contra 106 no mesmo período do ano passado, um aumento, expressivo de 26%.

O levantamento revela que a capital foi a região com maior número de colisões, registrando 92 ocorrências. Na sequência, estão os municípios de Osasco, com 6 colisões e São Bernardo do Campo, com 5 colisões.

Segundo Marcio Jardim, Diretor de Operações e Manutenção da Enel Distribuição São Paulo, ocorrências desse tipo são mais frequentes com a proximidade dos finais de semana, especificamente entre sexta e segunda-feira. Ele destaca que a queda de postes pode acarretar extensas horas de trabalho para as equipes de manutenção, uma vez que não apenas substituem o poste, mas também reconstroem o trecho danificado da rede elétrica. “Em situações mais complicadas, é preciso aguardar a autorização da perícia para darmos início aos reparos, o que pode prolongar o período em que os consumidores ficam sem energia”, observa. O executivo pondera ainda sobre a importância de responsabilizar os causadores desses incidentes: “Além do perigo à vida e do impacto da interrupção do serviço para diversos clientes, é fundamental ressaltar que todo o custo de reparação de estruturas e cabos é transferido para os responsáveis pelos danos ao patrimônio público”.

Após as colisões, os postes danificados são encaminhados para uma empresa de reciclagem, onde seus resíduos são transformados e reutilizados na construção civil. Essa prática não apenas evita o descarte inadequado de materiais, mas também promove a economia circular, contribui para a sustentabilidade ambiental e incentiva o uso consciente dos recursos naturais.

Para ampliar a conscientização e mobilizar a sociedade em prol de um trânsito mais seguro, a Enel Distribuição São Paulo também preparou orientações à população em casos de acidentes envolvendo postes. Confira as dicas:

Em caso de acidente com poste, se houver queda do poste ou de cabos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa;

Não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas;

Nunca tente realizar o isolamento da área;

No caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente;

Mantenha o veículo com a manutenção em dia, verificando o estado dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores;

Não dirija sob o efeito de álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;

Não use celular quando estiver dirigindo. Além de colocar em risco a sua vida, dos pedestres e de outros motoristas, a Lei de Trânsito considera esta prática uma infração gravíssima;

Fique atento às condições da pista e do clima. Em caso de pista molhada ou de neblina, dirija com cuidado. Diminua a velocidade e mantenha a distância dos demais veículos;

Respeite sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário.

Responsabilidade sobre os danos

Quando situações como essas acontecem, a Enel Distribuição São Paulo deve ser comunicada para realizar a troca do poste. Uma equipe da companhia é deslocada imediatamente para o local, a fim de fazer os reparos na rede. A partir do registro da placa do veículo e de fotos do incidente, os custos operacionais gerados, incluindo desde o primeiro atendimento até a substituição ou reparo do poste e/ou da rede elétrica, são repassados ao setor Jurídico da empresa, que realiza a cobrança junto ao proprietário do veículo.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Enel SP; pelo site da companhia; pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento 0800 28 00 120.