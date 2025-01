Enel reforça equipes para enfrentar chuvas e ventos intensos em São Paulo

Com a previsão meteorológica de chuvas com ventos que podem chegar a 70 km/h, entre hoje (30) e domingo (2/2) na Região Metropolitana, a Enel Distribuição São Paulo acionou seu plano operacional para contingências climáticas. A distribuidora mobilizou antecipadamente mais equipes de campo para agilizar o restabelecimento da energia em caso de impacto no fornecimento nos 24 municípios atendidos.

Plano de contingência em ação

O plano inclui o reforço nos canais de atendimento, como o call center, que poderá duplicar a capacidade, se necessário. Uma frota de 500 geradores está disponível para atender serviços essenciais, como hospitais, sempre que há a previsão de condições climáticas adversas. A empresa conta ainda com dois transformadores móveis e duas subestações, que podem ser deslocados para pontos estratégicos em áreas afetadas.

Até o próximo domingo, um representante da distribuidora também estará presencialmente participando do Gabinete de Crise, instaurado pelo Governo de São Paulo, para atuar de forma integrada, com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CET e outros agentes públicos.

Motoeletricistas agilizam o atendimento

Para agilizar ainda mais o atendimento, a Enel Distribuição São Paulo conta também com algumas equipes de motoeletricistas, que chegam mais rápido a ocorrências em cenários de alagamentos e interdições que dificultem o acesso de caminhões, por exemplo. Esses profissionais são eletricistas qualificados e treinados, que utilizam motocicletas para se deslocar até os locais com falta de luz e iniciar o atendimento de forma ágil.

Canais digitais agilizam o atendimento

Em situações de contingência, para comunicar de forma rápida e precisa, a empresa orienta os clientes a utilizarem os canais digitais: site www.enel.com.br, aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) ou WhatsApp (21) 99601-9608.

Segurança em primeiro lugar

A Enel Distribuição São Paulo aproveita para reforçar dicas importantes de segurança com a rede elétrica em casos de tempestades:

Cabos partidos : não se aproxime de cabos partidos;

: não se aproxime de cabos partidos; Objetos metálicos : não encoste em objetos metálicos, como semáforos , postes de iluminação pública , pontos de ônibus, portões e grades , pois podem estar energizados;

: não encoste em objetos metálicos, como , , pontos de ônibus, e , pois podem estar energizados; Equipamentos elétricos : retire os equipamentos da tomada e mantenha-os longe da água;

: retire os e mantenha-os longe da água; Abrigo seguro : em caso de ventos fortes, procure locais seguros, longe de estruturas que possam cair, como postes , árvores e fiações elétricas ;

: em caso de ventos fortes, procure locais seguros, longe de estruturas que possam cair, como , e ; Áreas arborizadas: evite durante tempestades, há risco de queda de árvores e descargas atmosféricas (raios).

Com equipes mobilizadas, canais de atendimento reforçados e dicas de segurança, a Enel Distribuição São Paulo busca minimizar os impactos de possíveis temporais, garantir agilidade e fornecimento de energia para seus clientes.