Enel realiza operação Energia Legal em Heliópolis

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, realizará, de 04 a 09 de novembro, mais uma edição da Operação Energia Legal, desta vez no CEU Heliópolis.

Além de levar serviços e benefícios aos consumidores, a iniciativa visa fiscalizar e combater as fraudes e os furtos de energia, conscientizando a população sobre os riscos e prejuízos desta prática. A operação é feita em parceria com a Polícia Civil, que atua na identificação de irregularidades na medição de energia em estabelecimentos comerciais e residenciais da região.

Além disso, uma Unidade Móvel de Atendimento da empresa estará à disposição dos clientes, oferecendo serviços como emissão de 2ª via da conta de energia, alteração de titularidade e cadastro, além de informações e tira-dúvidas.

Divulgação/Enel

É possível que os clientes solicitem também o cadastro no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, cuja inscrição deve ser feita pelo titular da conta de energia. Para isso, é importante destacar que o cadastro do titular da conta deve estar correto e atualizado no CadÚnico (cadunico.cidadania.gov.br).

O evento envolve o projeto Enel Compartilha Eficiência, que nesta edição permitirá aos clientes a troca de até oito lâmpadas antigas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares – por outras novas e mais econômicas, de LED, e a inscrição para participar da troca de geladeiras. Os interessados podem se inscrever no local do evento, desde que atendam a alguns requisitos, como morar no município de concessão da Enel São Paullo e ter uma geladeira em funcionamento para a troca. Para participar, a inscrição deve ser feita pelo titular da conta de energia nos dias 4, 5 e 6 de novembro.

Furto de energia é crime

Além de ser crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão, as ligações irregulares contribuem para a piora na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores da concessionária, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica.

Indivíduos que adotam esta prática, popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, também estão colocando em risco a própria vida e a da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais. O site da Enel tem uma área exclusiva para denúncias de fraude.

Serviço:

Operação Energia Legal

Data: de 04 a 09 de novembro de 2024

Horário: das 9h às 16h

Locais: Estrada das Lagrimas, 2385 — CEU Heliópolis