“Enel + Perto de Você” leva atendimento itinerante aos moradores de Carapicuíba

Em mais uma iniciativa voltada para a promoção do consumo consciente de energia, a Enel Distribuição São Paulo realiza, entre os próximos dias 7 e 11, o projeto “Enel + Perto de Você” no município de Carapicuíba, na Região Metropolitana. Durante os cinco dias da ação, uma unidade móvel da concessionária estará no calçadão da Av. Rui Barbosa, na altura do número 580, oferecendo serviços comerciais que estão disponíveis nos pontos físicos de atendimento.

“Os clientes poderão fazer troca de lâmpadas convencionais por modelos LEDs, mais econômicos e eficientes, receber dicas de segurança com a rede elétrica e de consumo consciente de energia. Além disso, será possível solicitar segunda via de conta, troca de titularidade, pedido de ligação nova, negociações de dívidas, entre outros serviços gratuitos”, afirma Tatiana Celani, responsável pela área de Felicidade do Cliente da Enel.

É possível que os clientes solicitem também o cadastro no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Para isso, é importante destacar que o cadastro da família deve estar correto e atualizado no CadÚnico, do governo federal (cadunico.cidadania.gov.br). Os interessados devem levar seu NIS (Número de Identificação Social) ou Número do Benefício do INSS, além da conta de energia, para auxiliar na realização do cadastro. A companhia destaca ainda que não é necessário que o solicitante seja o titular da conta para ter direito à TSEE.

Troca gratuita de lâmpadas —Outro destaque do Enel + Perto de Você é a possibilidade de trocar gratuitamente lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED. Para participar, basta apresentar um documento com foto (RG ou CNH), uma fatura de energia atualizada e as lâmpadas usadas, que não podem estar quebradas ou queimadas. A troca será limitada a 8 lâmpadas por CPF e os consumidores não precisam estar adimplentes com a concessionária para ter direito à troca.