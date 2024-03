Enel lidera reclamações no Procon Santo André em 2023

A Enel liderou o número de reclamações feitas no Procon Santo André em 2023, com um total de 630 atendimentos. Os dados fazem parte do Cadastro de Reclamações Fundamentadas, divulgado nesta sexta-feira (15), no Dia Internacional do Consumidor. A maioria das reclamações diz respeito à má prestação de serviço e contas altas.

No ranking das dez empresas com mais reclamações registradas, o segundo lugar ficou para a Sabesp, com 365 atendimentos. O 3º lugar geral foi ocupado pelo Bradesco (339 atendimentos).

Em seguida estão as empresas de telecomunicações Claro (4º lugar, com 192 atendimentos), Vivo (5º lugar, com 152 atendimentos) e Tim (6º lugar, com 115 atendimentos). A maioria das queixas é relacionada a cobranças indevidas, como pequenos valores lançados na conta do consumidor de serviços não contratados. Além disso, questões contratuais e má qualidade na prestação dos serviços completam a lista.

Na sequência, as empresas do mercado financeiro também figuram na lista em grande volume, ocupando o 7º lugar o Banco Itaucard (100 atendimentos), em 8º lugar a Caixa Econômica Federal (99 atendimentos), em 9º lugar o Banco BMG (99 atendimentos), e em 10º lugar Banco Santander (95 atendimentos). A maior parte das reclamações envolve golpes em idosos, empréstimos consignados e cartões não solicitados pelo consumidor e cobranças indevidas.

“É de suma importância que o consumidor tenha acesso a essa lista, pois assim o mesmo saberá quais são as empresas que prestam bons serviços à população, além da taxa de resolução dos problemas, caso haja algum. Vale dizer que o Procon Santo André está à disposição do consumidor para auxiliá-lo com essas demandas”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

Dúvidas – Em caso de dúvidas, orientações, denúncias e reclamações, o Procon Santo André realiza atendimentos on-line, que devem ser encaminhados para o e-mail santoandreprocon@gmail.com.

Os atendimentos presenciais são realizados de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link http://www.santoandre.sp.gov.br/agendamento. Os munícipes podem entrar em contato ainda pelo número 3356-9200 para mais informações.