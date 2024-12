Enel ilumina ruas de Santo André com Eficiência e Sustentabilidade

A Enel Distribuição São Paulo celebrou nesta quarta-feira (4) mais um importante projeto de eficiência energética em Santo André. A iniciativa, que substituiu mais de três mil lâmpadas ineficientes por modernas lâmpadas LED na iluminação pública da cidade, representa um marco na busca por uma cidade mais sustentável e eficiente.

O encontro, realizado no Salão Nobre Burle Marx, reuniu autoridades, representantes da comunidade e colaboradores da Enel para celebrar essa conquista e discutir os benefícios do Programa de Eficiência Energética (PEE) – viabilizado pela ANEEL. O evento contou com a presença de autoridades da prefeitura, que destacaram a importância da parceria com a Enel para a realização de projetos que beneficiam diretamente a população.

O objetivo principal do projeto é aumentar a eficiência energética no município. A economia gerada pela instalação das novas lâmpadas equivale ao consumo médio de 1.200 residências, além de contribuir para a redução de custos e a melhoria da segurança pública. “A modernização da iluminação pública em Santo André é um exemplo de como a Enel vai além do fornecimento de energia, contribuindo diretamente para a qualidade de vida nas cidades. Por meio da eficiência energética, reduzimos custos, beneficiamos o meio ambiente e trazemos mais segurança e bem-estar para a população. Esse projeto reafirma nosso compromisso com as administrações públicas e com um futuro mais sustentável”, afirma Carla Regina Pinto, Head of Kam B2G da Enel.

Para José Antônio Ferreira, secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura de Santo André, receber essa placa de entrega do projeto é um motivo de muita honra e muito orgulho. A nossa iluminação pública tem sido um exemplo de organização e principalmente de modernização. A gente sabe a importância da tecnologia hoje na melhora da vida das pessoas. Nossa iluminação pública tem desenvolvido vários projetos que têm chamado atenção do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. A iluminação pública tem invadido vários setores da Prefeitura de um modo muito bom, que nos traz um orgulho muito grande quanto a nossa eficiência energética”.

Resultados expressivos e benefícios para a cidade

Com a troca das lâmpadas, a cidade de Santo André estima economizar cerca de 2.519 MWh de energia por ano, o equivalente ao consumo de 1.200 residências. Além da economia prevista, a nova iluminação proporciona maior segurança nas ruas, contribuindo para a redução da criminalidade e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Investimento e abrangência

O projeto, viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética, com um investimento total de mais de R$ 2.6 milhões, beneficiou diversas ruas e avenidas da cidade, como a Rua Holanda, no Parque das Nações; Rua Alemanha, no Jardim Santo Antônio; Rua Vinhedo, na Vila Alto de Santo André; Rua Campo Santo, no Parque Erasmo Assunção; Rua Timor, no Parque Oratório; e Avenida Sapopemba, no Jardim Utinga.

Compromisso com a sustentabilidade

“Reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade e com o desenvolvimento de projetos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atuamos. A modernização da iluminação pública e a promoção do uso eficiente da energia elétrica é mais um exemplo do nosso investimento em soluções inovadoras e eficientes, que geram benefícios para todos”, pontua Ana Maranho dos Santos, coordenadora do Programa de Eficiência Energética da Enel.

O Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição São Paulo existe desde 1999 e já investiu cerca de R$1 bilhão em 419 projetos. Este ano, do valor total disponível para o estado, R$15 milhões serão destinados a iniciativas de iluminação pública; R$15 milhões vão para comércio, serviços e indústria; R$10 milhões para poder público e serviços públicos; e R$10 milhões para projetos das categorias residencial e rural.