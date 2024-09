Enel Brasil e CICC promovem primeiro simulado conjunto para prevenção e gestão de emergências

Enel Brasil e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Estado de São Paulo organizaram, nos dias 4 e 5 de setembro, um simulado para promover a prevenção e o constante aprimoramento na gestão de emergências, particularmente, relacionadas às mudanças climáticas. O evento contou com a participação de instituições, forças policiais e concessionárias que atuam na cidade. O objetivo é iniciar um processo de cooperação constante entre as entidades competentes, tanto nas fases de prevenção de emergências quanto na gestão concreta das possíveis adversidades.

Esta iniciativa surge no âmbito da colaboração entre o CICC e a Enel Brasil. O fortalecimento dessa relação permitiu, pela primeira vez, envolver diversos órgãos públicos, forças policiais e empresas privadas em um único evento, em que foi possível testar a sinergia e a colaboração entre todos os atores geralmente envolvidos em situações de emergência na cidade.

Com este exercício, pretende-se trabalhar conjuntamente para prevenir ou reduzir os diferentes impactos que ocorrem durante eventos críticos, a fim de otimizar as intervenções na gestão de emergências e melhorar os serviços em benefício da população de São Paulo.