Enel amplia ações sustentáveis e beneficia mais de 1,2 milhão de pessoas

Os projetos de Sustentabilidade e Eficiência Energética da Enel tiveram um impacto significativo em 2024, beneficiando mais de 1,2 milhão de pessoas. As ações realizadas pela empresa em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará incluíram a troca gratuita de geladeiras e lâmpadas por modelos mais eficientes, atividades educativas sobre consumo consciente, implantação de hortas urbanas, capacitação profissional e troca de materiais recicláveis por bônus na conta de luz.

Ao todo, os projetos geraram mais de R$ 9 milhões em renda nos três estados. No âmbito da eficiência energética, viabilizados pelo Programa de Eficiência Energética da Aneel, foram substituídas mais de 8 mil geladeiras em 50 cidades e mais de 561 mil lâmpadas incandescentes ou fluorescentes deram lugar a modelos de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicos e com durabilidade 10 vezes superior.

Impacto Social e Econômico

Em São Paulo, as ações sustentáveis geraram mais de R$ 251 mil em renda através de projetos de empreendedorismo e empregabilidade. A substituição de geladeiras ocorreu em 12 cidades, com a entrega de 5.680 novos refrigeradores. Já a troca de lâmpadas beneficiou 24 cidades, totalizando 497.354 lâmpadas LED substituídas.

Outra frente importante foi a realização de ações socioeducativas, promovendo oficinas e palestras sobre consumo consciente e economia de energia. No estado, mais de 28 mil pessoas participaram dessas iniciativas.

O Ecoenel, programa que concede bônus na conta de luz em troca de resíduos recicláveis, recolheu cerca de 10 mil toneladas de materiais nos últimos cinco anos, beneficiando 55 mil clientes com um total de R$ 3,3 milhões convertidos em descontos na fatura de energia.

No público jovem, a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, promovida pela ABRADEE, envolveu 2.445 alunos do ensino fundamental na área de concessão da Enel, com 225 medalhistas recebendo notebooks e certificados.

Com essas iniciativas, a empresa colaborou para evitar a emissão de 32 mil toneladas de CO², gerando uma economia estimada de 44 mil MWh de energia e contribuindo para a preservação de 83 mil árvores, principalmente pela reciclagem de papel.

“Os projetos sociais e de eficiência energética são poderosas ferramentas para conscientizar e gerar benefícios para a população. Por isso, na Enel, atuamos junto a clientes, parceiros, gestores públicos e estudantes para disseminar conhecimento e incentivar práticas mais sustentáveis e inclusivas. Combater as mudanças climáticas e promover o desenvolvimento social são compromissos coletivos que nos aproximam de um futuro mais justo, resiliente e sustentável”, afirma Claudia Guimarães, Head de Sustentabilidade em Distribuição da Enel Brasil.