Endurance: Vitória de Guerra/Kiryla em dia de domínio de Ligier, Mercedes e Porsche

Festa mundial do automobilismo na França, festa dos carros franceses no automobilismo brasileiro. No Autódromo Velocitta, palco da terceira etapa do Império Endurance Brasil em 2024, as Ligier JS P320 dominaram e ocuparam os três primeiros lugares da classificação: a vitória ficou com Renan Guerra e Gustavo Kiryla, substituto do titular Marco Pisani no bólido #31. O carro da KTF Sports foi seguido por Lucas e Vitor Foresti (vencedor do troféu Legends) e por Flávio Abrunhoza, Leandro Ferrari e André Moraes Jr., também a bordo de modelos europeus.

Entre os GTs, o dia também foi de dominação: em sua primeira prova na temporada, Júlio Campos e Guilherme Figueiroa, reforçados por Werner Neugebauer, faturaram a vitória. O 1-2-3 dos Mercedes AMG GT3 preparados pelo Team RC foi complementado por Ricardo Baptista, Rafael Suzuki e Xandinho Negrão e por Max Wilson e Marco e Maurizio Billi.

Já na GT4, Jacques Quartieiro e Alan Hellmeister mantiveram os 100% de aproveitamento com seu Porsche 718 Cayman GT4. Um modelo idêntico, pilotado por João Tesser, Eric Santos e Marçal Müller, também da Stuttgart Motorsport, chegou na segunda posição, com o Audi RS3 LMS TCR de Kim Camelo e de Enzo e Henry Visconde, da Eurobike, no terceiro posto.

Bruno Terena/MS2 Comunicação

A próxima etapa acontece no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), que já foi o palco da prova de abertura do campeonato. A quarta prova do ano ocorre no dia 10 de agosto.

Vitória suada para Kiryla e Guerra

Entre os protótipos, Kiryla e Guerra fizeram uma prova luxuosa e brigaram pela ponta desde a largada. Na primeira metade de prova, seus principais rivais foram o AJR de Sarin Carlesso e Vicente Orige, que abandonou após um incêndio, bem como o Sigma de Sérgio Jimenez, Marcelo Vianna e Christian Rocha, que mais tarde sofreria com uma batida. Na metade final de prova, Kiryla viu Lucas Foresti reduzir sua vantagem na liderança em 25s, mas conseguiu sustentar a ponta para vencer em sua primeira largada em 2024.

“Mesmo o Pisani infelizmente sem poder participar, ele incentivou a gente a participar, para desenvolver o carro e ficar na briga pelo campeonato”, contou Renan Guerra. “E sem palavras para o Gustavo. Um menino nota mil e que acelera muito. A última meia hora de prova não acabava nunca, mas no final pudemos comemorar”, frisou.

Mercedes retorna no topo do pódio

Pela GT3, a prova foi marcada pela dinâmica. O Porsche da Stuttgart apareceu em destaque na primeira metade da prova, com Marçal Müller e depois Ricardo Maurício, mas um drive thru por excesso de velocidade nos pits mudou a ordem de forças. Em seguida, Rafael Suzuki colocou o Mercedes AMG GT3 #27 na liderança. Mas na hora final de prova, Xandinho Negrão não conseguiu manter o carro na liderança e foi superado por Júlio Campos, garantindo um Top-3 aos carros alemães e ao time chefiado por Marcel Campos.

“Foi muito legal. O Guilherme vinha fazendo basicamente treinos com o carro e hoje, na corrida, tinha algum problema bem grave no primeiro stint”, contou Campos. “A equipe mexeu em tudo para ver se achava alguma coisa no meu último stint e o carro cresceu. Agora descobrimos o que acontecia e o carro ficou muito bom, aí aproveitei para passar o Xandinho e arrancar para a vitória”, reforçou.

Briga acirrada, desfecho repetido

Na GT4, o duelo interno dos Porsche 718 Cayman GT4 da Stuttgart Motorsport foi intenso, mas o desfecho foi o mesmo das demais etapas: vitória de Alan Hellmeister e Jacques Quartiero. João Tesser chegou a colocar o outro carro da equipe na liderança, mantida no terceiro stint por Marçal Müller, mas no final, prevaleceu a experiência de Hellmeister para garantir a terceira vitória em três provas ao carro que é o atual campeão da categoria.

“É nossa terceira vitória e até parece fácil, mas não está sendo fácil”, resumiu Quartiero. “Em nenhuma corrida lideramos de ponta a ponta ou com folga. Em todas as corridas, aparecem líderes diferentes, mas é bom que no final a estratégia e um pouquinho de sorte estão nos ajudando”, reforçou. “Nossa equipe fez a diferença. Ganhamos graças aos pit stops”, encerrou.

Confira o Top-3 em cada categoria:

P1/Geral

Renan Guerra/Gustavo Kiryla – Ligier JSP320 (KTF Sports) – 150 voltas em 4h02min04s232 Lucas Foresti/Vitor Foresti – Ligier JSP320 (Foresti Sports) – a 7s308 Flávio Abrunhoza/Leandro Ferrari/André Moraes Jr. – Ligier JSP320 (BTZ Motorsports) – a 3 voltas

GT3

Júlio Campos/Guilherme Figueiroa/Werner Neugebauer – Mercedes AMG GT3 (Team RC) – 146 voltas Ricardo Baptista/Rafael Suzuki/Xandinho Negrão – Mercedes AMG GT3 (Team RC) – 146 voltas Marco Billi/Maurizio Billi/Max Wilson – Mercedes AMG GT3 (Team RC) – 145 voltas

GT4

Jacques Quartiero/Alan Hellmeister – Porsche 718 Cayman GT4 (Stuttgart) – 136 voltas João Tesser/Eric Santos/Marçal Müller – Porsche 718 Cayman GT4 (Stuttgart) – 135 voltas Enzo Visconde/Henry Visconde/Kim Camelo – Audi RS3 LMS TCR (Eurobike) – 130 voltas

Legends