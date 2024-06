Endurance: Sigma P1 termina o dia com melhor tempo e primeira fila Velocitta

A sexta-feira (14) foi proveitosa para os protótipos Sigma P1 G5 no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O carro da equipe Sigma Kraucher, com o trio Christian Rocha, Marcelo Vianna e Sérgio Jimenez, vai completar uma primeira fila toda formada por carros nacionais e largará na segunda colocação. Já Sigma P1 de Emílio Padron, Fernando Ohashi e Henrique Assunção larga na quarta posição do grid e conquistou a pole position no troféu Legends, destinada a pilotos experientes de graduação Bronze.

O bólido da equipe Sigma Kraucher foi o carro mais rápido do dia no interior paulista, com Jimenez, que cravou sua volta mais rápida em 1 minuto, 20 segundos e 166 milésimos. Já o tempo médio pelas melhores voltas de dois pilotos de cada carro, que serve para definir a ordem do grid, foi de 1 minuto, 21 segundos e 210 milésimos. O resultado foi comemorado pela equipe, que ocupa a terceira colocação no campeonato e busca sua primeira vitória em 2024.

Protótipos Sigma fecharam o dia com melhor tempo e pole no troféu Legends

(Bruno Terena/MS2 Comunicação)

“Foi um dia muito proveitoso. Levamos tempo com ajustes para deixar o carro confortável para nossos pilotos, mas tivemos um ótimo ritmo mesmo priorizando totalmente o acerto para a corrida”, destacou o diretor-geral do time, Jindra Kraucher. “A performance do carro do trio liderado pelo Emílio mostrou o quanto nossos carros se adaptaram à pista, que é uma das minhas preferidas. Vamos com uma corrida consciente, de olho no consumo e na resistência, para buscar novo pódio e nos mantermos na briga pela liderança”, frisou.

A prova do Endurance no Velocitta terá quatro horas de duração e acontece neste sábado (15), a partir das 13h30. A corrida terá transmissão ao vivo, pela TV no canal Bandsports e via internet nos canais de YouTube da categoria e dos portais parceiros Grande Prêmio e High Speed TV.