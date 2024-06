Endurance: Em clima de Le Mans, Orige e Carlesso cravam a pole position no Velocitta

Num dos fins de semana mais especiais do ano para o automobilismo, Vicente Orige e Sarin Carlesso terão a honra de comandar o grid para a terceira etapa do Império Endurance Brasil, que ocorre neste sábado (15), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A dupla do AJR #444 cravou o melhor tempo médio da sessão classificatória, com 1 minuto, 20 segundos e 823 milésimos. A prova do Endurance ocorre no mesmo fim de semana da corrida de resistência mais tradicional do planeta, as 24 Horas de Le Mans, que inspira todo o universo de provas de longa duração do mundo.

Se na França o fim de semana é de festa, o treino de definição do grid no Velocitta, ocorrido nesta sexta-feira (14), não foi tão alegre para os carros franceses. Afinal, a primeira fila será toda formada por protótipos nacionais, com o Sigma P1 de Marcelo Vianna, Christian Rocha e Sérgio Jimenez completando a primeira fila, ao lado do AJR e Orige e Carlesso. “É bastante emocionante fazer a pole, nossa segunda consecutiva no ano. Apesar de não valer pontos para o campeonato, é a prova de que nosso carro está acertado. Estamos com um carro bem rápido para a corrida e vamos brigar amanhã”, frisou Orige.

Na segunda fila do grid, aparece a Ligier JS P320 #31, que venceu a prova de abertura do campeonato, em março, em Goiânia (GO). Neste fim de semana, porém, o protótipo da equipe KTF Sports terá Gustavo Kiryla, campeão do Endurance Brasil em 2022, como o substituto do titular Marco Pisani, que se recupera de acidente ocorrido na última etapa, em maio, no circuito de Interlagos, em São Paulo (SP). Já os líderes do campeonato, Pedro Queirolo e David Muffato, não fizeram a tomada de tempos por problemas no motor de seu AJR e vão largar no fim do pelotão.

XANDINHO VOLTA AOS GTS COM POLE, LÍDERES COMANDAM NA GT4

Pela GT3, a pole position terá um velho conhecido da categoria: Xandinho Negrão, tricampeão da categoria em 2019, 2020 e 2022. O paulista volta a acelerar um Mercedes AMG GT3 como convidado da dupla Ricardo Baptista e Rafael Suzuki, mas sem deixar de lado a Ligier JS P320 da classe P1, que acelera junto de Marcos Gomes e vai largar na oitava posição do grid.

Único time com 100% de aproveitamento até aqui em 2024, a dupla Alan Hellmeister Jacques Quartiero vai sair na frente no Velocitta pela classe GT4. O tempo médio dos pilotos do Porsche 718 Cayman GT4 #21 foi de 1 minuto, 34 segundos e 643 milésimos. A marca foi mais de dois segundos melhor do que a de seus companheiros na equipe Stuttgart, o trio João Tesser, Eric Santos e Marçal Müller, que larga em segundo lugar.

SÁBADO ACELERADO NO INTERIOR

A prova deste sábado será repleta de atrações no Velocitta. A programação do Endurance contempla Warm-up às 9h, visitação do público aos boxes das 10h30 às 11h30 e a largada para as quatro horas de prova a partir das 13h30. Os ingressos podem ser adquiridos a partir da página da categoria no Instagram ou pelo site da DiskIngressos. Os 500 primeiros a adquirirem entradas cheias na modalidade Paddock/Mirante ganham uma camiseta da categoria.

A prova também será exibida ao vivo pela televisão e internet. Na TV, o canal Bandsports entra no ar com as emoções das quatro horas de corrida a partir das 13h25. Já na internet, será possível assistir à prova pelo YouTube, nos canais oficiais da categoria e dos portais parceiros do Grande Prêmio e da High Speed.

Confira o Top-3 de cada categoria no grid de largada:

P1

Vicente Orige/Sarin Carlesso – AJR (JLM Racing) – 1:20.823 Marcelo Vianna/Christian Rocha/Sérgio Jimenez – Sigma P1 (Sigma Kraucher) – 1:21.210 Renan Guerra/Gustavo Kiryla – Ligier JS P320 (KTF Sports) – 1:22.123

GT3

Ricardo Baptista/Rafael Suzuki/Xandinho Negrão – Mercedes AMG GT3 (Team RC) – 1:25.996 Marcel Visconde/Marçal Müller/Ricardo Maurício – Porsche 911 GT3 R (Stuttgart) – 1:26.557 Guilherme Figueiroa/Júlio Campos/Werner Neugebauer – Mercedes AMG GT3 (Team RC) – 1:27.153

GT4

Jacques Quartiero/Alan Hellmeister – Porsche 718 Cayman GT4 (Stuttgart) – 1:34.643 João Tesser/Eric Santos/Marçal Müller – Porsche 718 Cayman GT4 (Stuttgart) – 1:36.764 Enzo Visconde/Henry Visconde/Kim Camelo – Audi RS3 TCR (Eurobike) – 1:39.660